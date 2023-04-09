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    «Миннесота» — «Нью-Орлеан». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 09 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Нью-Орлеан»
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    «Нью-Орлеан»
    Миннеаполис. Стадион «Таргет Центр». Дата — 09 апреля. Время — 22:30 по мск. «Миннесота» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Апреля 2023 года

    «Миннесота»

    «Миннесоте» повезло, что недавно полученная травма Эдвардса не стала серьезной и он в скором времени вернулся на паркет после повреждения лодыжки.

    В последнем сыгранном поединке клуб из Миннеаполиса оформил 151 очко в кольцо «Сан-Антонио», а Эдвардс постарался больше всех, оформив 33 очка в корзину соперника.

    На данный момент времени «Миннесота» располагается девятом месте в своей конференции, и имеет на одну победу больше, чем поражений. За три последних встречи против «Пеликанс» клуб Финча выиграл только один раз.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» за пять последних поединков проиграл всего лишь один раз и в хорошем расположении духа готовится к поединку против «Миннесоты» на выезде.

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    В последнем победном матче с «Нью-Йорком» больше всех очков у «Пеликанс» набрал Мерфи (31 балл).

    На данный момент у «Нью-Орлеана» 42 победы при 39 поражениях, и седьмое место на Западе. Но если клуб из Луизианы проиграет, то вполне может поменяться с «Миннесотой» местами в турнирной таблице.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Миннесоты» — 1.70, победа «Нью-Орлеана» — 2.35.

    Прогноз: Крайне равные соперники, которые готовы обыгрывать друг друга, но удача будет на стороне гостей.

    Альтернативный прогноз: Соперники порадуют поклонников результативным баскетболом.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.35.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.32.

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    2.32
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    «Миннесота» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто из соседей по таблице выйдет победителем?
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