Миннеаполис. Стадион «Таргет Центр». Дата — 09 апреля. Время — 22:30 по мск. «Миннесота» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

«Миннесоте» повезло, что недавно полученная травма Эдвардса не стала серьезной и он в скором времени вернулся на паркет после повреждения лодыжки.

В последнем сыгранном поединке клуб из Миннеаполиса оформил 151 очко в кольцо «Сан-Антонио», а Эдвардс постарался больше всех, оформив 33 очка в корзину соперника.

На данный момент времени «Миннесота» располагается девятом месте в своей конференции, и имеет на одну победу больше, чем поражений. За три последних встречи против «Пеликанс» клуб Финча выиграл только один раз.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» за пять последних поединков проиграл всего лишь один раз и в хорошем расположении духа готовится к поединку против «Миннесоты» на выезде.

В последнем победном матче с «Нью-Йорком» больше всех очков у «Пеликанс» набрал Мерфи (31 балл).

На данный момент у «Нью-Орлеана» 42 победы при 39 поражениях, и седьмое место на Западе. Но если клуб из Луизианы проиграет, то вполне может поменяться с «Миннесотой» местами в турнирной таблице.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Миннесоты» — 1.70, победа «Нью-Орлеана» — 2.35.

Прогноз: Крайне равные соперники, которые готовы обыгрывать друг друга, но удача будет на стороне гостей.

Альтернативный прогноз: Соперники порадуют поклонников результативным баскетболом.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.35.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.32.