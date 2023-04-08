«Вашингтон»
«Вашингтон» проиграл уже четыре поединка подряд и вроде как формально уже завершил сезон. Никаких предпосылок, чтобы бороться в предстоящей игре против «Майами», попросту нет.
В последнем проигранном матче столичной команде не оставила никаких шансов «Атланта», а в составе «Уизардс» лучшим по набранным очкам стал Гэффорд, который набрал 25 очков.
На данный момент у «Вашингтона» 34 победы при 46 поражениях и никаких шансов на плей-ин попросту не осталось.
«Майами»
«Майами» внезапно встрепенулся в последних поединках и одержал три победы подряд. Причем последнюю из них над мощной «Филадельфией».
У «Хит» в последнем матче против «76-х» хороши были буквально все. Больше всех порадовали Батлер и Хирро, который набрали по 24 очка для своего клуба.
На данный момент времени «Майами» находится на седьмой строчке своей конференции, имея с воем активе 43 побед и 37 поражений. В матче против «Вашингтона» расклад сил будет в пользу гостей.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Вашингтона» — 2.95, победа «Майами» — 1.43.
Прогноз: Гости обыграют соперника за явным преимуществом.
Альтернативный прогноз: Соперники умеют играть в результативный баскетбол, поэтому ждем большого тотала.
Ставка: Ф2 (-9.5) с коэффициентом 2.30.
Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.23.