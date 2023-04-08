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    Гости испытают проблемы с добычей победы?

    «Вашингтон» — «Майами». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 08 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Вашингтон Уизардс Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Майами»
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    «Майами»
    Вашингтон. Стадион «Кэпитал Уан Арена». Дата — 08 апреля. Время — 02:00 по мск. «Вашингтон» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 08 Апреля 2023 года
    Вашингтон
  • НБА
    •  Вашингтон 02:00 Майами Майами
  • Майами
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    «Вашингтон»

    «Вашингтон» проиграл уже четыре поединка подряд и вроде как формально уже завершил сезон. Никаких предпосылок, чтобы бороться в предстоящей игре против «Майами», попросту нет.

    В последнем проигранном матче столичной команде не оставила никаких шансов «Атланта», а в составе «Уизардс» лучшим по набранным очкам стал Гэффорд, который набрал 25 очков.

    На данный момент у «Вашингтона» 34 победы при 46 поражениях и никаких шансов на плей-ин попросту не осталось.

    «Майами»

    «Майами» внезапно встрепенулся в последних поединках и одержал три победы подряд. Причем последнюю из них над мощной «Филадельфией».

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    У «Хит» в последнем матче против «76-х» хороши были буквально все. Больше всех порадовали Батлер и Хирро, который набрали по 24 очка для своего клуба.

    На данный момент времени «Майами» находится на седьмой строчке своей конференции, имея с воем активе 43 побед и 37 поражений. В матче против «Вашингтона» расклад сил будет в пользу гостей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Вашингтона» — 2.95, победа «Майами» — 1.43.

    Прогноз: Гости обыграют соперника за явным преимуществом.

    Альтернативный прогноз: Соперники умеют играть в результативный баскетбол, поэтому ждем большого тотала.

    Ставка: Ф2 (-9.5) с коэффициентом 2.30.

    Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.23.

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    «Вашингтон» — «Майами»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости испытают проблемы с добычей победы?
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