Вашингтон. Стадион «Кэпитал Уан Арена». Дата — 08 апреля. Время — 02:00 по мск. «Вашингтон» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» проиграл уже четыре поединка подряд и вроде как формально уже завершил сезон. Никаких предпосылок, чтобы бороться в предстоящей игре против «Майами», попросту нет.

В последнем проигранном матче столичной команде не оставила никаких шансов «Атланта», а в составе «Уизардс» лучшим по набранным очкам стал Гэффорд, который набрал 25 очков.

На данный момент у «Вашингтона» 34 победы при 46 поражениях и никаких шансов на плей-ин попросту не осталось.

«Майами»

«Майами» внезапно встрепенулся в последних поединках и одержал три победы подряд. Причем последнюю из них над мощной «Филадельфией».

У «Хит» в последнем матче против «76-х» хороши были буквально все. Больше всех порадовали Батлер и Хирро, который набрали по 24 очка для своего клуба.

На данный момент времени «Майами» находится на седьмой строчке своей конференции, имея с воем активе 43 побед и 37 поражений. В матче против «Вашингтона» расклад сил будет в пользу гостей.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Вашингтона» — 2.95, победа «Майами» — 1.43.

Прогноз: Гости обыграют соперника за явным преимуществом.

Альтернативный прогноз: Соперники умеют играть в результативный баскетбол, поэтому ждем большого тотала.

Ставка: Ф2 (-9.5) с коэффициентом 2.30.

Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.23.