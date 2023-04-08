Атланта. Стадион «Стейт Фарм Арена». Дата — 08 апреля. Время — 02:30 по мск. «Атланта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» выиграла три последних поединка, но в предстоящем поединке против одного из лидера конференции легкой прогулки не ожидается. Коллектив Макмиллана вполне может сыграть без Деандре Хантера, который имеет определённые сложности со здоровьем.

В последнем победном матче «Хоукс» разобрались с «Вашингтоном», где лучший снайпер «ястребов» в лице Янга набрал всего лишь 25 очков.

На данный момент у «Атланты» 41 победа и 39 поражений. Это всего лишь восьмое место в Восточной конференции, и попадание в плей-ин у них уже никто не отнимет.

«Филадельфия»

«Филадельфия» в последних поединках начала барахлить, и за три последних матча смогла выиграть всего лишь один раз.

В последнем матче «76-е» получили настоящий разнос от «Майами», которому победу нужна была куда больше, а Эмбиид и Харден на двоих оформили всего лишь 35 очков в кольцо соперника.

На данный момент у «Филадельфии» 52 победы и 28 поражений. В мачте против «Атланты» есть весьма неплохие шансы на победу, но хозяевам она нужнее, поэтому нужно играть на пределе возможностей.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Атланты» — 1.26, победа «Филадельфии» — 4.46.

Прогноз: У гостей куда более сильный состав, поэтому вполне можно рассмотреть их победу в предстоящей игре.

Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине встречи.

Ставка: П2 с коэффициентом 4.46.

Альтернативная ставка: П2/П1 с коэффициентом 3.60.