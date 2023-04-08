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    Хозяева смогут продлить свою победную серию?

    «Атланта» — «Филадельфия». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 08 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Филадельфия»
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    «Атланта»
    Атланта. Стадион «Стейт Фарм Арена». Дата — 08 апреля. Время — 02:30 по мск. «Атланта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта»

    «Атланта» выиграла три последних поединка, но в предстоящем поединке против одного из лидера конференции легкой прогулки не ожидается. Коллектив Макмиллана вполне может сыграть без Деандре Хантера, который имеет определённые сложности со здоровьем.

    В последнем победном матче «Хоукс» разобрались с «Вашингтоном», где лучший снайпер «ястребов» в лице Янга набрал всего лишь 25 очков.

    На данный момент у «Атланты» 41 победа и 39 поражений. Это всего лишь восьмое место в Восточной конференции, и попадание в плей-ин у них уже никто не отнимет.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» в последних поединках начала барахлить, и за три последних матча смогла выиграть всего лишь один раз.

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    В последнем матче «76-е» получили настоящий разнос от «Майами», которому победу нужна была куда больше, а Эмбиид и Харден на двоих оформили всего лишь 35 очков в кольцо соперника.

    На данный момент у «Филадельфии» 52 победы и 28 поражений. В мачте против «Атланты» есть весьма неплохие шансы на победу, но хозяевам она нужнее, поэтому нужно играть на пределе возможностей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Атланты» — 1.26, победа «Филадельфии» — 4.46.

    Прогноз: У гостей куда более сильный состав, поэтому вполне можно рассмотреть их победу в предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине встречи.

    Ставка: П2 с коэффициентом 4.46.

    Альтернативная ставка: П2/П1 с коэффициентом 3.60.

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    «Атланта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева смогут продлить свою победную серию?
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