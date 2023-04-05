Вашингтон. Округ Колумбия. «Capital One Arena». Дата — 5 апреля. Время — 02:00 по мск. «Вашингтон» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» фактически лишился шансов на выход в плей-ин ассоциации. До финиша окончания регулярки осталось провести четыре матча. Именно столько побед команде не хватает, чтобы зацепиться за десятое место в Восточной конференции. На этой строчке идёт «Чикаго».

Любая собственная осечка или любая победа «Чикаго» — поставят крест на амбициях «Вашингтона». А учитывая факт, что впереди игра с лидером Востока — «Милуоки», то в этом поединке «волшебники» лишатся и математических шансов на проход в следующу стадию турнира.

В этом сезоне «Вашингтон» провёл 78 матчей, одержав 34 победы и потерпев 44 поражения. В последних двух встречах регулярки команда уступила «Орландо» (109:116) и «Нью-Йорку» (109:118).

Помимо игры с «Милуоки», баскетболисты «Вашингтона» на финише сезона встретятся ещё с «Атлантой», «Майами» и «Хьюстоном».

«Милуоки»

«Милуоки» уже давно гарантировал себе место в плей-офф, но этом команда не останавливается и продолжает побеждать. В рамках минувшего игрового дня «баксы» переиграли «Филадельфию» (117:104). Вклад в победу команды внёс Яннис Адетокунбо. Греческий форвард оформил дабл-дабл из 33 очков и 14 подборов.

За плечами команды также победы над «Индианой» (149:136) и «Детройтом» (126:117). Но были и пригрыши от «Бостона» (99:140) и «Денвера» (106:129).

В матче с «Вашингтоном» из-за травмы икры не сможет сыграть Майерс Леонард. Вернулись в строй Джей Краудер и Крис Миддлтон.

«Милуоки» — лидер своей конференции. В 78 матчах «баксы» одержали 56 побед и потерпели 22 поражения.

Перед стартом в плей-офф, «Милуоки» проведёт в регулярке ещё четыре матча. «Олени» примут «Мемфис» и «Чикаго». На выезде ожидаются матчи с «Вашингтоном» и «Торонто».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Вашингтона» — 7.50, победа «Милуоки» — 1.13.

Прогноз: «Милуоки» — фаворит пары и скорее всего добьётся успеха в матче. В последнее время преимущество команды в поединках достигает 13 очков. Возможно, будет крупная победа и в предстоящей игре.

Ставка: Фора «Милуоки» (-13.5) с коэффициентом 2.03.

Альтернативный прогноз: Матчи с участием «Милуоки» заканчиваются далеко за отметкой в 230 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.15.