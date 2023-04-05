ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий ЯшкинУничтожение «Локомотива», пустой камбэк «Авангарда», упорная битва в Питере Грэм ПоттерВсе как и раньше, только без трофеев. Эра стабильности «Челси» продлилась недолго Александр КержаковВингардиум «Кармиотисса». Кипрский блин вышел у Кержакова комом
    Все новости спорта

    «Милуоки» не столкнётся с проблемами в Вашингтоне?

    «Вашингтон» — «Милуоки». Прогноз (к. 2.03), ставка на матч регулярки НБА, 5 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Вашингтон Уизардс Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Милуоки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Милуоки». Сезон 2022/2023
    Вашингтон. Округ Колумбия. «Capital One Arena». Дата — 5 апреля. Время — 02:00 по мск. «Вашингтон» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 05 Апреля 2023 года

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» фактически лишился шансов на выход в плей-ин ассоциации. До финиша окончания регулярки осталось провести четыре матча. Именно столько побед команде не хватает, чтобы зацепиться за десятое место в Восточной конференции. На этой строчке идёт «Чикаго».

    Любая собственная осечка или любая победа «Чикаго» — поставят крест на амбициях «Вашингтона». А учитывая факт, что впереди игра с лидером Востока — «Милуоки», то в этом поединке «волшебники» лишатся и математических шансов на проход в следующу стадию турнира.

    В этом сезоне «Вашингтон» провёл 78 матчей, одержав 34 победы и потерпев 44 поражения. В последних двух встречах регулярки команда уступила «Орландо» (109:116) и «Нью-Йорку» (109:118).

    Помимо игры с «Милуоки», баскетболисты «Вашингтона» на финише сезона встретятся ещё с «Атлантой», «Майами» и «Хьюстоном».

    «Милуоки»

    «Милуоки» уже давно гарантировал себе место в плей-офф, но этом команда не останавливается и продолжает побеждать. В рамках минувшего игрового дня «баксы» переиграли «Филадельфию» (117:104). Вклад в победу команды внёс Яннис Адетокунбо. Греческий форвард оформил дабл-дабл из 33 очков и 14 подборов.

    За плечами команды также победы над «Индианой» (149:136) и «Детройтом» (126:117). Но были и пригрыши от «Бостона» (99:140) и «Денвера» (106:129).

    В матче с «Вашингтоном» из-за травмы икры не сможет сыграть Майерс Леонард. Вернулись в строй Джей Краудер и Крис Миддлтон.

    «Милуоки» — лидер своей конференции. В 78 матчах «баксы» одержали 56 побед и потерпели 22 поражения.

    Перед стартом в плей-офф, «Милуоки» проведёт в регулярке ещё четыре матча. «Олени» примут «Мемфис» и «Чикаго». На выезде ожидаются матчи с «Вашингтоном» и «Торонто».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Вашингтона» — 7.50, победа «Милуоки» — 1.13.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Милуоки» — фаворит пары и скорее всего добьётся успеха в матче. В последнее время преимущество команды в поединках достигает 13 очков. Возможно, будет крупная победа и в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Милуоки» (-13.5) с коэффициентом 2.03.

    Альтернативный прогноз: Матчи с участием «Милуоки» заканчиваются далеко за отметкой в 230 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Карацев — Пассаро
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Джаннесси — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бондар — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эмполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Свитолина — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  3.04
  • Прогноз на матч Калинская — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Альбасете — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.17
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Соснович — Кенин
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вашингтон» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» не столкнётся с проблемами в Вашингтоне?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры