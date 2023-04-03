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    Гости проиграют больше 30 очков разницы?

    «Сакраменто» — «Сан-Антонио». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 03 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Сан-Антонио»
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    «Сан-Антонио»
    Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 03 апреля. Время — 01:00 по мск. «Сакраменто» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Апреля 2023 года

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» за пять последних матчей проиграл всего лишь один раз, поэтому в предстоящем матче против «Сан-Антонио» подопечным Поповича ничего хорошего не светит.

    В последнем победном поединке против «Портленда» Мюррей, Монк, Фокс и Сабонис набрали ровно по 20 (!) оков каждый. Взаимозаменяемость игроков у «королей» просто феноменальная.

    «Сакраменто» вполне уверенно чувствует себя на третьей строчке запада и с неё до конца сезона вряд ил уже куда-то сдвинется. В предстоящей игре должно произойти землетрясение в Калифорнии, чтобы «короли» проиграли предстоящий матч.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» не может выиграть уже шесть матчей подряд, а в игре против «Сакраменто» эта серия продлится до семи поединков кряду.

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    В последнем матче было поражение от «Голден Стэйт», который накидал своему сопернику 130 очков, а в составе «шпор» Кендалл Джонсон принес своей команде 22 очка.

    Клуб из Техаса продолжает находиться на предпоследнем месте в своей конференции с 19 победами и 58 поражениями, но шансы обыграть «Сакраменто» почти нулевые, поскольку пять последних поединков между этими клубами закончились в пользу коллектива из Калифорнии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Сакраменто» — 1.05, победа «Сан-Антонио» — 15.00.

    Прогноз: У хозяев не должно возникнуть никаких проблем с победой в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: Гости не смогут добраться до своих средних значений по очкам в сезоне.

    Ставка: Ф1 (-17) с коэффициентом 2.55.

    Альтернативная ставка: ИТМ (2) 110 с коэффициентом 2.16.

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    «Сакраменто» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости проиграют больше 30 очков разницы?
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