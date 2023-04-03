Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 03 апреля. Время — 01:00 по мск. «Сакраменто» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто» за пять последних матчей проиграл всего лишь один раз, поэтому в предстоящем матче против «Сан-Антонио» подопечным Поповича ничего хорошего не светит.

В последнем победном поединке против «Портленда» Мюррей, Монк, Фокс и Сабонис набрали ровно по 20 (!) оков каждый. Взаимозаменяемость игроков у «королей» просто феноменальная.

«Сакраменто» вполне уверенно чувствует себя на третьей строчке запада и с неё до конца сезона вряд ил уже куда-то сдвинется. В предстоящей игре должно произойти землетрясение в Калифорнии, чтобы «короли» проиграли предстоящий матч.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» не может выиграть уже шесть матчей подряд, а в игре против «Сакраменто» эта серия продлится до семи поединков кряду.

В последнем матче было поражение от «Голден Стэйт», который накидал своему сопернику 130 очков, а в составе «шпор» Кендалл Джонсон принес своей команде 22 очка.

Клуб из Техаса продолжает находиться на предпоследнем месте в своей конференции с 19 победами и 58 поражениями, но шансы обыграть «Сакраменто» почти нулевые, поскольку пять последних поединков между этими клубами закончились в пользу коллектива из Калифорнии.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Сакраменто» — 1.05, победа «Сан-Антонио» — 15.00.

Прогноз: У хозяев не должно возникнуть никаких проблем с победой в этом поединке.

Альтернативный прогноз: Гости не смогут добраться до своих средних значений по очкам в сезоне.

Ставка: Ф1 (-17) с коэффициентом 2.55.

Альтернативная ставка: ИТМ (2) 110 с коэффициентом 2.16.