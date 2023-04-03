Нью-Йорк. Стадион «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 02 апреля. Время — 01:00 по мск. «Нью-Йорк» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» после провального отрезка снова начал побеждать и выиграл уде три матча подряд. Причем в последнем матче был обыгран прямой конкурент по таблице конференции в лице «Кливленда».

В последнем победном поединке против «Кавс» не было равных Кисперту, который оформил 48 очков в кольцо противника.

На данный момент у «Нью-Йорка» пятое место в восточной конференции. Коллектив Тибодо победил в 45 матчах, а проиграл в 33. В игре против «Вашингтона» именно «Нью-Йорк» является наиболее вероятным претендентом на победу.

«Вашингтон»

«Вашингтон» совсем сдал, и за три последних матча смог выиграть всего лишь один раз, но это и неудивительно, поскольку никаких перспектив перед столичным коллективом уже не маячит.

В последнем проведенном матче «Уизардс» без вариантов проиграли «Мэджик». Лучшим по набранным очкам в составе столичного клуба стал Кисперт, набравший 30 очков.

«Вашингтону» только на 11 месте в восточной конференции и догнать «Чикаго» уже не представляется возможным, поскольку нужно нивелировать отрыв в три матча до завершения регулярки, а игр осталось совсем ничего.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.47, победа «Майами» — 2.89.

Прогноз: Хозяева намного сильнее и сильнее ментально на данный момент времени.

Альтернативный прогноз: В этом мачте нас будет ждать голевое изобилие с двух сторон.

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.44.

Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.58.