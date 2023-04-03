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    Хозяева не испытают проблем с «Вашингтоном»

    «Нью-Йорк» — «Вашингтон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 02 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Вашингтон»
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    «Нью-Йорк»
    Нью-Йорк. Стадион «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 02 апреля. Время — 01:00 по мск. «Нью-Йорк» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Апреля 2023 года

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» после провального отрезка снова начал побеждать и выиграл уде три матча подряд. Причем в последнем матче был обыгран прямой конкурент по таблице конференции в лице «Кливленда».

    В последнем победном поединке против «Кавс» не было равных Кисперту, который оформил 48 очков в кольцо противника.

    На данный момент у «Нью-Йорка» пятое место в восточной конференции. Коллектив Тибодо победил в 45 матчах, а проиграл в 33. В игре против «Вашингтона» именно «Нью-Йорк» является наиболее вероятным претендентом на победу.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» совсем сдал, и за три последних матча смог выиграть всего лишь один раз, но это и неудивительно, поскольку никаких перспектив перед столичным коллективом уже не маячит.

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    В последнем проведенном матче «Уизардс» без вариантов проиграли «Мэджик». Лучшим по набранным очкам в составе столичного клуба стал Кисперт, набравший 30 очков.

    «Вашингтону» только на 11 месте в восточной конференции и догнать «Чикаго» уже не представляется возможным, поскольку нужно нивелировать отрыв в три матча до завершения регулярки, а игр осталось совсем ничего.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.47, победа «Майами» — 2.89.

    Прогноз: Хозяева намного сильнее и сильнее ментально на данный момент времени.

    Альтернативный прогноз: В этом мачте нас будет ждать голевое изобилие с двух сторон.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.44.

    Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.58.

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    «Нью-Йорк» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева не испытают проблем с «Вашингтоном»
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