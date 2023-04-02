ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Меган РапиноНазло рекордам. Десять величайших футболисток всех времен Томас РайсПоворот Райса. Как «Шальке» спасается от вылета из Бундеслиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»«Ливерпуль» заслуживал большего. Как погоня за «Ман Сити» сломала команду Клоппа
    Все новости спорта

    Хозяева легко обыграют обескровленного соперника?

    «Нью-Орлеан» — «Лос-Анжелес Клипперс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 02 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Лос-Анжелес Клипперс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Орлеан»
    Нью-Орлеан. Стадион «Смузи Кинг Центр». Дата — 02 апреля. Время — 03:30 по мск. «Нью-Орлеан» — «Лос-Анжелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 02 Апреля 2023 года

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» за шесть последних поединков проиграл всего лишь один раз и отлично настроен на продолжение борьбы за плей-ин, а затем и плей-офф. В последней встрече был обыгран сам «Денвер» на выезде.

    Больше всех очков у «Пеликанс» в том матче набрал Ингрэм (31 баллов). Причем он не только оказался лучшим снайпером клуба, но и оформил трипл-дабл в кольцо соперника.

    На данный момент у «Нью-Орлеана» 39 побед при 38 поражениях, и седьмое место на Западе. В предстоящем поединке именно хозяева фавориты матча, поэтому никто не удивится, если они уверенно заберут предстоящий матч себе.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    У «Лос-Анджелес Клипперс» снвоа начинаются проблемы с травмами лидеров и точно в этом матче не сыграет Пол Джордж, а это крайне серьезная потеря.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В последнем проведенном матче «парусникам» не хватило лидеров для достойного сопротивления «Мемфису». Больше всех очков набрал Пауэлл, который записал на свой счет всего 16 баллов.

    На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» на шестом месте в своей конференции с 41 победой и 37 поражениями. В игре против «Нью-Орлеана» перевез будет на стороне клуба из Луизианы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают хозяев фаворитами в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.61, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.11.

    Прогноз: Хозяева будут играть против обескровленной команды, поэтому и победят.

    Альтернативный прогноз: Будет игра с изобилием бросков и очков.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 2.12.

    Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  5.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Жирона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кремонезе — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лейпциг — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шальке — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Унион — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Орлеан» — «Лос-Анжелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева легко обыграют обескровленного соперника?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры