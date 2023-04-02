Нью-Орлеан. Стадион «Смузи Кинг Центр». Дата — 02 апреля. Время — 03:30 по мск. «Нью-Орлеан» — «Лос-Анжелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» за шесть последних поединков проиграл всего лишь один раз и отлично настроен на продолжение борьбы за плей-ин, а затем и плей-офф. В последней встрече был обыгран сам «Денвер» на выезде.

Больше всех очков у «Пеликанс» в том матче набрал Ингрэм (31 баллов). Причем он не только оказался лучшим снайпером клуба, но и оформил трипл-дабл в кольцо соперника.

На данный момент у «Нью-Орлеана» 39 побед при 38 поражениях, и седьмое место на Западе. В предстоящем поединке именно хозяева фавориты матча, поэтому никто не удивится, если они уверенно заберут предстоящий матч себе.

«Лос-Анджелес Клипперс»

У «Лос-Анджелес Клипперс» снвоа начинаются проблемы с травмами лидеров и точно в этом матче не сыграет Пол Джордж, а это крайне серьезная потеря.

В последнем проведенном матче «парусникам» не хватило лидеров для достойного сопротивления «Мемфису». Больше всех очков набрал Пауэлл, который записал на свой счет всего 16 баллов.

На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» на шестом месте в своей конференции с 41 победой и 37 поражениями. В игре против «Нью-Орлеана» перевез будет на стороне клуба из Луизианы.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают хозяев фаворитами в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.61, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.11.

Прогноз: Хозяева будут играть против обескровленной команды, поэтому и победят.

Альтернативный прогноз: Будет игра с изобилием бросков и очков.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 2.12.

Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.57.