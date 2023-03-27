Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 27 марта. Время — 03:30 по мск. «Голден Стэйт» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» выиграл три последних матча, и мы постепенно начинаем узнавать мощных «Уорриорз».

В последнем победном матче против мощной «Филадельфии» Пул. Карри и Томпсон на троих разорвали своего соперника, оформив 83 очка в кольцо противника.

На данный момент «Голден Стэйт» находится на пятом месте в своей конференции, имея на три победы больше, чем поражений (39 против 36). В предстоящем поединке против «Миннесоты» у хозяев больше шансов больше победить, недели проиграть.

«Миннесота»

«Миннесота» в двух последних матчах одержала две победы и что самое удивительное она это провернула без Эдвардса, который до сих пор не вернулся на паркет после повреждения недельной давности.

В победном матче над «Атлантой» больше всего постарались Райд и Макдэниелс, которые оформили в кольцо «Хоукс» 51 очко.

На данный момент времени «Миннесота» располагается на девятом месте в своей конференции при равном количестве побед и поражений. В игре против действующего чемпиона вполне можно побороться за победу, особенно если Эдвардс все же сможет принять участие в предстоящем матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.41, победа «Миннесоты» — 3.28.

Прогноз: Хозяева на хорошем ходу и могут выигрывать четвертый матч подряд по календарю.

Альтернативный прогноз: Матч получится крайне результативный.

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.41.

Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.18.