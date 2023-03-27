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    Хозяева одержат четвертую победу подряд?

    «Голден Стэйт» — «Миннесота». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Миннесота»
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    «Голден Стэйт»
    Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 27 марта. Время — 03:30 по мск. «Голден Стэйт» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 27 Марта 2023 года

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» выиграл три последних матча, и мы постепенно начинаем узнавать мощных «Уорриорз».

    В последнем победном матче против мощной «Филадельфии» Пул. Карри и Томпсон на троих разорвали своего соперника, оформив 83 очка в кольцо противника.

    На данный момент «Голден Стэйт» находится на пятом месте в своей конференции, имея на три победы больше, чем поражений (39 против 36). В предстоящем поединке против «Миннесоты» у хозяев больше шансов больше победить, недели проиграть.

    «Миннесота»

    «Миннесота» в двух последних матчах одержала две победы и что самое удивительное она это провернула без Эдвардса, который до сих пор не вернулся на паркет после повреждения недельной давности.

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    В победном матче над «Атлантой» больше всего постарались Райд и Макдэниелс, которые оформили в кольцо «Хоукс» 51 очко.

    На данный момент времени «Миннесота» располагается на девятом месте в своей конференции при равном количестве побед и поражений. В игре против действующего чемпиона вполне можно побороться за победу, особенно если Эдвардс все же сможет принять участие в предстоящем матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.41, победа «Миннесоты» — 3.28.

    Прогноз: Хозяева на хорошем ходу и могут выигрывать четвертый матч подряд по календарю.

    Альтернативный прогноз: Матч получится крайне результативный.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.41.

    Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.18.

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    «Голден Стэйт» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева одержат четвертую победу подряд?
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