Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 26 марта. Время — 00:00 по мск. «Атланта» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» чередует победы и поражения, сменяя победы и поражения. В последнем матче регулярки команда из Джорджии уступила в гостях «Миннесоте» (124:125). Соперников разделило всего одно очко.

В составе «Атланты» результативной игрой отметился Трей Янг, оформив 29 очков, до дабл-дабла игроку не хватило двух передач.

В последних пяти встречах «Атланта» одержала победы над «Детройтом» (129:107) и «Голден Стэйт» (127:119), и проиграла в матчах с «Сан-Антонио» (118:126) и «Миннесотой» (115:136).

В Восточной конференции «Атланта» занимает восьмое (!) место при 36 победах и 37 поражениях.

«Индиана»

«Индиана» пока находится за пределами зоны плей-ин, команда занимает 12 место. «Иноходцы» провели 74 матча и одержали 33 победы. 41 раз коллектив проиграл.

В рамках минувшего игрового дня «Индиана» потерпела фиаско от «Бостона» (95:120). Дела у команды идут не очень, также были проигрыши от «Шарлотт» (109:115) и «Филадельфии» (121:141).

Но были и победные проблески, как например в играх с «Торонто» (118:114) и «Милуоки» (139:123).

Под вопросом участие лидера команды Тайриза Хэлибертона. Защитник получил травму колена в матче с «Бостоном».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.24, победа «Индиана» — 4.40.

Прогноз: В этом матч ожидается разгромная победа «Атланты». «Индиана» вряд ли доставит проблем принимающей стороне.

Ставка: Фора «Атланты» (-13.5) с коэффициентом 2.30.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на индивидуальном тотале «Атланты», команда в среднем за игру забрасывает 120 очков.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Атланты» больше 124.5 с коэффициентом 2.10.