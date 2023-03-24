Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 24 марта. Время — 02:30 по мск. «Бруклин» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» потерпел четвёртое поражение подряд: «Оклахома» (107:121), «Сакраменто» (96:101), «Денвер» (102:108) и «Кливленд» (109:115). В последнем матче в составе «Бруклина» отметился Дэйрон Шарп, который оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

В последний раз баскетболисты «Бруклина» побеждали 12 марта, тогда был обыгран лидер Западной конференции «Денвер» (122:120).

С травомй колена в лазарете находится Бен Симмонс. «Бруклин» не сможет рассчитывать на игрока и во втором матче против «Кливленда».

«Бруклин» в Восточной конференции занимает шестое место. За плечами «нью-йоркцев» 39 побед и 33 поражения. До конца регулярки команде осталось провести 10 матчей.

«Кливленд»

«Кливленд» закрепился в топ-4 Востока. После 74 матчей команда из Огайо одержала 46 побед и только 28 раз проиграла.

«Кавалеристы» вот-вот оформят путёвку в плей-офф НБА. В 1/8 финала уже вышли команды первой тройки: «Милуоки», «Бостон» и «Филадельфия».

На данный момент у «Кливленда» наблюдается победная серия. Команда уже обыграла «Вашингтон» (117:94) и «Бруклин» (115:109). В матче с нью-йоркцами в составе победителей отличился Донован Митчелл. Защитник «Кливленда» отправил в кольцо соперника 31 очко.

Также за плечами команды две победы над «Шарлотт» (120:104 и 114:108). Была и неудачная игра с «Филадельфией» (109:118).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Бруклина» — 2.48, победа «Кливленда» — 1.63.

Прогноз: Два дня назад, 22 марта «кавалеристы» с разницей в шесть очков переиграли «Бруклин». Есть вероятность, что «Кливленд» может повторить успех.

Ставка: Фора «Кливленда» (-4) с коэффициентом 2.01.

Альтернативный прогноз: Скорее всего соперники сыграют ровно и во второй встрече, так что большого разрыва в счёте не будет.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.