ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуЧто смотреть в международную паузу: Роналду и Кейн идут на рекорд, перезагрузка Бундестим и тренеры-дебютанты Нассер Аль-ХелаифиТщеславие ПСЖ. Как деньги сделали парижан слепыми к доморощенным талантам Зинедин ЗиданВернуть Зидана и купить Беллингема. Что должен сделать «Реал», чтобы снова стать лучше «Барсы»
  • 12:03
    • Сборная России объявила о проведении матча с Ираком в Санкт-Петербурге
    Все новости спорта

    Нанесёт ли «Кливленд» очередное поражение «Бруклину»?

    «Бруклин» — «Кливленд». Прогноз (к. 2.01), ставка на матч регулярки НБА, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Кливленд Кавальерс
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Кливленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Бруклин». Сезон 2022/2023
    Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 24 марта. Время — 02:30 по мск. «Бруклин» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 24 Марта 2023 года

    «Бруклин»

    «Бруклин» потерпел четвёртое поражение подряд: «Оклахома» (107:121), «Сакраменто» (96:101), «Денвер» (102:108) и «Кливленд» (109:115). В последнем матче в составе «Бруклина» отметился Дэйрон Шарп, который оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

    В последний раз баскетболисты «Бруклина» побеждали 12 марта, тогда был обыгран лидер Западной конференции «Денвер» (122:120).

    С травомй колена в лазарете находится Бен Симмонс. «Бруклин» не сможет рассчитывать на игрока и во втором матче против «Кливленда».

    «Бруклин» в Восточной конференции занимает шестое место. За плечами «нью-йоркцев» 39 побед и 33 поражения. До конца регулярки команде осталось провести 10 матчей.

    «Кливленд»

    «Кливленд» закрепился в топ-4 Востока. После 74 матчей команда из Огайо одержала 46 побед и только 28 раз проиграла.

    «Кавалеристы» вот-вот оформят путёвку в плей-офф НБА. В 1/8 финала уже вышли команды первой тройки: «Милуоки», «Бостон» и «Филадельфия».

    На данный момент у «Кливленда» наблюдается победная серия. Команда уже обыграла «Вашингтон» (117:94) и «Бруклин» (115:109). В матче с нью-йоркцами в составе победителей отличился Донован Митчелл. Защитник «Кливленда» отправил в кольцо соперника 31 очко.

    Также за плечами команды две победы над «Шарлотт» (120:104 и 114:108). Была и неудачная игра с «Филадельфией» (109:118).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Бруклина» — 2.48, победа «Кливленда» — 1.63.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Два дня назад, 22 марта «кавалеристы» с разницей в шесть очков переиграли «Бруклин». Есть вероятность, что «Кливленд» может повторить успех.

    Ставка: Фора «Кливленда» (-4) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативный прогноз: Скорее всего соперники сыграют ровно и во второй встрече, так что большого разрыва в счёте не будет.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Мертенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гана — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фенербахче — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Самсонова — Голубич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Потапова — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Венгрия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Линетт — Родина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бруклин» — «Кливленд»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Нанесёт ли «Кливленд» очередное поражение «Бруклину»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры