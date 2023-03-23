Миннеаполис. Стадион «Вивинт Смарт Хоум Арена». Дата — 23 марта. Время — 04:00 по мск. «Юта» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» находится в зоне плей-ин Западной конференции. У «музыкантов» отрицательный баланс побед и поражений. За 71 игру коллектив из Миннеаполиса одержал 35 побед и потерпел 36 поражений. «Юта» занимает девятое (!) место в турнирной таблице.

Последние две встречи «Юта» выиграла, обыграв на домашней арене сначал «Бостон» (118:117), а затем «Сакраменто» (128:120). В матче с «Сакраменто» лучшим игроком стал Очай Агбаджи, отправив 27 очков. А в поединке против «Бостона» дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов оформил Лаури Маркканен.

К слову Маркканен не сможет сыграть против «Портленда». У игрока травма спины, которую он получил в матче с «бостонскими кельтами».

Вне игры также остаются с мышечной травмой Коллин Секстон и Джордан Кларксон — с повреждением пальца.

«Портленд»

«Портленд» продолжает терпеть бедствие в регулярке, команда не может выиграть уже шестой матч подряд. «Речники» уже проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (102:117), «Нью-Йорку» (107:123), «Нью-Орлеану» (110:127), «Филадельфии» (119:120) и дважды уступили «Бостону» (112:126 и 93:115).

7 марта — дата последней победы «Портленда». Команда смогла переиграть в гостях «Детройту» (110:104).

От травм пока не восстановились Ибу Баджи (травма колена) и Джастис Уинслоу (травма лодыжки). Также в лазарете находятся Джерами Грант (мышечная травма) и Анферни Саймонс (травма ноги).

В Западной конференции «Портленд» занимает 13 место при 31 победе и 40 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Юты» — 1.60, победа «Портленда» — 2.58.

Прогноз: «Юта» сейчас на подъеме, команда дома демонстрирует яркий баскетбол, а главное победный. Есть вероятность, что «музыканты» подтвердят класс.

Ставка: Фора «Юты» (-5) с коэффициентом 2.11.

Альтернативный прогноз: Матчи с участием «Юты» чаще всего завершаются на отметке 245-250 очков. Как вариант, можно сыграть на результативности предстоящего поединка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 239.5 с коэффициентом 2.15.