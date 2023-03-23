Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 23 марта. Время — 03:00 по мск. «Мемфис» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» за семь последних матчей проиграл всего лишь одну встречу, которая пришлась на поединок против «Майами».

В последнем сыгранном поединке коллектив Дженкинса разобрался с «Далласом». Лучшим по набранным очкам в составе «Гриззлис» стал Джексон с 28 очками на счету.

На данный момент времени у «Мемфиса» 44 победы при 27 поражениях, и вторая строчка на Западе. Без Моранта побороться за победу в конференции с «Денвером» не кажется реалистичным вариантом. В матче против «Хьюстона» хозяева должны разбираться со своим соперником с закрытыми глазами.

«Хьюстон»

«Хьюстон» после трех победных матчей потерпел два поражения и вроде как снова впадает в апатию. В последнем поединке против проблемного «Голден Стэйт» даже никакого намека на сопротивление не было и техасский клуб мог подписаться под поражением ещё перед выходом на паркет.

В игре против «воинов» больше всех очков неожиданно набрал Исон (21 очко), но они никак не помогли «Рокетс».

У «Хьюстона» на данный момент времени 18 побед и 54 поражения, а отставание от «Сан-Антонио» всего лишь одна победа. В матче против «Мемфиса»

рассчитывать на проблему будет крайне проблематично.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.11, победа «Хьюстона» — 8.70.

Прогноз: Победа хозяев не осуждается. Все вполне может закончиться разгромом гостей.

Альтернативный прогноз: Матч будет с запасом «верховым».

Ставка: Ф1 (-16.5) с коэффициентом 2.46.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.10.