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    «Мемфис» разгромит аутсайдера Запада

    «Мемфис» — «Хьюстон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 23 марта 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Мемфис Гриззлиз Прогнозы на Хьюстон Рокетс
    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Хьюстон»
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    «Мемфис»
    Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 23 марта. Время — 03:00 по мск. «Мемфис» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 23 Марта 2023 года

    «Мемфис»

    «Мемфис» за семь последних матчей проиграл всего лишь одну встречу, которая пришлась на поединок против «Майами».

    В последнем сыгранном поединке коллектив Дженкинса разобрался с «Далласом». Лучшим по набранным очкам в составе «Гриззлис» стал Джексон с 28 очками на счету.

    На данный момент времени у «Мемфиса» 44 победы при 27 поражениях, и вторая строчка на Западе. Без Моранта побороться за победу в конференции с «Денвером» не кажется реалистичным вариантом. В матче против «Хьюстона» хозяева должны разбираться со своим соперником с закрытыми глазами.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» после трех победных матчей потерпел два поражения и вроде как снова впадает в апатию. В последнем поединке против проблемного «Голден Стэйт» даже никакого намека на сопротивление не было и техасский клуб мог подписаться под поражением ещё перед выходом на паркет.

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    В игре против «воинов» больше всех очков неожиданно набрал Исон (21 очко), но они никак не помогли «Рокетс».

    У «Хьюстона» на данный момент времени 18 побед и 54 поражения, а отставание от «Сан-Антонио» всего лишь одна победа. В матче против «Мемфиса»
    рассчитывать на проблему будет крайне проблематично.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.11, победа «Хьюстона» — 8.70.

    Прогноз: Победа хозяев не осуждается. Все вполне может закончиться разгромом гостей.

    Альтернативный прогноз: Матч будет с запасом «верховым».

    Ставка: Ф1 (-16.5) с коэффициентом 2.46.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.10.

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    «Мемфис» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Мемфис» разгромит аутсайдера Запада
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