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    «Даллас» — «Голден Стэйт». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 23 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Голден Стэйт»
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    «Даллас»
    Даллас. Стадион «Американ Эйрлайнс Арена». Дата — 23 марта. Время — 02:30 по мск. «Даллас» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» после двух побед подряд питал надежды на третий выигрышный поединок против «Мемфиса», но соперник быстро обломал все эти планы коллектива Джейсона Кидда.

    Не помогли даже 28 очков Кайри Ирвинга, который особенно старался на паркете в виду отсутствия в старте Луки Дончича.

    На данный момент «Даллас» располагается на восьмой строчке в своей конференции, имея в активе одинаковое количество побед и поражений (по 36). За шесть последних домашних матчей против «воинов» Дончич и компания проиграли «воинам» только один раз.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» после трех поражений подряд все же смог выиграть, и эта победа пришлась на матч против самого слабого клуба Запада в лице «Хьюстона» (121:108).

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    Больше всех для того, чтобы одержать эту победу постарались Карри и Томпсон, которые на двоих оформили 59 очков в кольцо соперника.

    На данный момент «Голден Стэйт» находится на шестом месте в своей конференции, имея на одну победу больше, чем поражений. В предстоящем поединке против «Далласа» гостей не ждет легкая прогулка, несмотря на все проблемы и неровную игру техасского клуба.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Далласа» — 2.25, победа «Голден Стэйт» — 1.75.

    Прогноз: У гостей более, чем достаточно проблем различного рода, поэтому они вполне могут проиграть в Техасе.

    Альтернативный прогноз: Обе команды умеют играть в атакующий баскетбол, поэтому никто не удивится, если в предстоящем поединке они на двоих набросают огромное количество очков.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.25.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.20.

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    «Даллас» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева не позволят чемпиону победить?
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