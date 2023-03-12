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    «Бруклин» увезёт победу из Денвера?

    «Денвер» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.97), ставка на матч регулярки НБА, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Бруклин»
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    «Бруклин»
    Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 12 марта. Время — 22:30 по мск. «Денвер» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 12 Марта 2023 года

    «Денвер»

    «Денвер» проигрывает очередной матч в регулярке, но потеря первого места «самородкам» не грозит. «Наггетс» проиграл «Чикаго» (96:117) и «Сан-Антонио» (120:128).

    Хотя до этих двух проигранных матчах, у команды была выигрышная серия из четырёх встреч. Были обыграны «Торонто» (118:113), «Мемфис» (113:97), «Хьюстон» (133:112) и «Лос-Анджелес Клипперс» (134:124).

    У «Денвера» два игрока в лазарете. С травмами ноги и плеча вне игры пока находятся Коллин Гиллеспи и Зеке Ннаджи.

    В этом сезоне «Денвер» провёл 67 матчей при 46 победах и 21 поражении.

    «Бруклин»

    «Бруклин» одержал четыре победы и проиграл один раз — это результат последних пяти матчей нью-йоркцев. В гостях «сети» смогли нанести поражение «Миннесоте» (124:123). Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (114:114).

    Микал Бриджес сыграл ключевую роль в поединке, форвард отправил в кольцо соперника 34 очка, сделал шесть подборов и отдал одну передачу.

    К слову, в строй команды вернулись четыре баскетболиста. Теперь состав «Бруклина» усилят Кэмерон Джонсон, Николас Клэкстон, Ройс О'Нил и Бен Симмонс.

    «Бруклин» занимает шестое место в Восточной конференции. В активе клуба 38 побед, проиграно — 29 встреч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.24, победа «Бруклина» — 3.44.

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    Прогноз: Интересная пара команд, чтобы не рисковать, выбирая «Денвер» или «Бруклин», можно сыграть на индивидуальном тотале гостей.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Бруклина» больше 111.5 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Денвер» — «Бруклин»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» увезёт победу из Денвера?
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