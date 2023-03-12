Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 12 марта. Время — 22:30 по мск. «Денвер» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» проигрывает очередной матч в регулярке, но потеря первого места «самородкам» не грозит. «Наггетс» проиграл «Чикаго» (96:117) и «Сан-Антонио» (120:128).

Хотя до этих двух проигранных матчах, у команды была выигрышная серия из четырёх встреч. Были обыграны «Торонто» (118:113), «Мемфис» (113:97), «Хьюстон» (133:112) и «Лос-Анджелес Клипперс» (134:124).

У «Денвера» два игрока в лазарете. С травмами ноги и плеча вне игры пока находятся Коллин Гиллеспи и Зеке Ннаджи.

В этом сезоне «Денвер» провёл 67 матчей при 46 победах и 21 поражении.

«Бруклин»

«Бруклин» одержал четыре победы и проиграл один раз — это результат последних пяти матчей нью-йоркцев. В гостях «сети» смогли нанести поражение «Миннесоте» (124:123). Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (114:114).

Микал Бриджес сыграл ключевую роль в поединке, форвард отправил в кольцо соперника 34 очка, сделал шесть подборов и отдал одну передачу.

К слову, в строй команды вернулись четыре баскетболиста. Теперь состав «Бруклина» усилят Кэмерон Джонсон, Николас Клэкстон, Ройс О'Нил и Бен Симмонс.

«Бруклин» занимает шестое место в Восточной конференции. В активе клуба 38 побед, проиграно — 29 встреч.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.24, победа «Бруклина» — 3.44.

Прогноз: Интересная пара команд, чтобы не рисковать, выбирая «Денвер» или «Бруклин», можно сыграть на индивидуальном тотале гостей.

Ставка: Индивидуальный тотал «Бруклина» больше 111.5 с коэффициентом 1.97.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.15.