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    «Филадельфия» уничтожит крепкую «Миннесоту»?

    «Миннесота» — «Филадельфия». Прогноз (к. 2.21), ставка на матч регулярного сезона НБА, 8 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Филадельфия»
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    Миннеаполис. Стадион «Таргет Центр». Дата — 8 марта. Время — 03:30 по мск. «Миннесота» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 08 Марта 2023 года

    «Миннесота»

    «Миннесота» на данный момент выдаёт победную серию, которая состоит из трёх матчей. Были обыграны «Лос-Анджелес Клипперс» (108:101), «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:102) и «Сакраменто» (138:134).

    В матче с «Сакраменто» «лесным волкам» удалось приостановить победное шествие соперника, который метит на второе место в Западной конференции. Вклад в победу «Миннесоты» внёс Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 27 очков, совершил четыре подбора и отдал восемь передач.

    «Миннесота» побеждает... пока без своего лидера Карла-Энтони Таунса. Центровой игрок «Тимбервулвз» находится в лазарете с травмой икры.

    Команда из Миннеаполиса входит в топ-6 Западной конференции при положительном балансе побед и поражений. В этом сезоне «Миннесота» провела 66 матчей: 34 победы и 32 поражения.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» сделала серьезный шаг на пути к топ-2 Восточной конференции, обыграв лидера «Милуоки» (133:130). Именно «76-м» удалось прервать 16-ти матчевую серию из побед «баксов».

    Победу «Филадельфии» принёс Джеймс Харден. Защитнику не хватило одного подбора, чтобы оформить трипл-дабл: 38 очков, 9 подборов и 10 передач. А в минувшем игровом дне «Филадельфия» на выезде обыграла «Индиану» (147:143). В этом матче ключевую роль в команде-победительнице стал Джоэл Эмбиид — 42 очка.

    Участие двух игроков «Филадельфии» в матче с «Миннесотой» — под вопросом. В лазарете с травмами спины и икры находятся Пи Джей Такер и Тобиас Харрис соответственно.

    «Филадельфия» входит в топ-3 Восточной конференции при 42 победах и 22 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Миннесоты» — 2.01, победа «Филадельфии» — 1.92.

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    Прогноз: Встречаются команды, которые любят играть в открытый баскетбол. В среднем матчи с участием «Миннесоты» и «Филадельфии» завершаются за отметков в 260 очков.

    Ставка: Тотал больше 234 с коэффициентом 2.21.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант — можно сыграть на форе «Филадельфии», так как команды сейчас на ходу и вполне может обыграть «лесных волков» из Миннеаполиса.

    Альтернативная ставка: Фора «Вашингтона» (-5) с коэффициентом 2.68.

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    «Миннесота» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Филадельфия» уничтожит крепкую «Миннесоту»?
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