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    «Хьюстон» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 2.50), ставка на матч регулярного сезона НБА, 6 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Сан-Антонио»
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    Баскетбол. НБА 06 Марта 2023 года

    «Хьюстон»

    Проигрышная серия «Хьюстона» из 11 матчей завершилась. «Рокетс» на выезде переиграл «Сан-Антонио» (122:110). И вот спустя сутки соперники встречаются вновь, только на этот раз в Хьюстоне.

    В предыдущем противостоянии худших клубов Западной конференции лучшим игроком в составе «Хьюстона» стал Тари Изон. Игрок отправил в кольцо «Сан-Антонио» 20 очков, а также баскетболист совершил пять подборов и отдал две передачи.

    «Хьюстон» — последний клуб Западной конференции. За 63 матча команда одержала 14 побед и потерпела 49 поражений.

    «Сан-Антонио»

    16 матчей без побед — такой была проигрышная серия «Сан-Антонио». Больше месяца техасский клуб не мог выиграть. Черную полосу удалось прервать в поединке против «Юты» (102:94), потом была ещё одна победа над «Индианой» (110:99).

    В минувшем игровом дне «Сан-Антонио» вернулся на проигрышную дорожку, уступив «Хьюстону» (110:122). К слову, в этом поединке высокой результативностью отметился Девонте Грэм, у защитника 28 набранных очков.

    «Сан-Антонио» занимает 14 место при 16 победах и 48 поражениях. Ниже в таблице только «Хьюстон».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Хьюстона» — 1.72, победа «Сан-Антонио» — 2.29.

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    Прогноз: Соперников разделяет всего одна победа. У «Хьюстона» есть возможность обойти «Сан-Антонио» в таблице. Сложный выбор в плане победителя. Скорее всего «Хьюстон» повторит успех и снова переиграет «Сан-Антонио».

    Ставка: Фора «Хьюстона» (-6.5) с коэффициентом 2.50.

    Альтернативный прогноз: В среднем матчи с участием «Хьюстона» заканчиваются на отметке в 220 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал меньше 229.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Хьюстон» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 06.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто возьмёт вверх в битве аутсайдеров?
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