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    Ирвинг vs Дюрант. Кто одержит победу в битве?

    «Даллас» — «Финикс». Прогноз (к. 2.11), ставка на матч регулярки НБА, 5 марта 2023 года

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    «Даллас»
    Даллас. Техас. Арена «Американ Эйрлайнс-центр». Дата — 5 марта. Время — 21:00 по мск. «Даллас» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Марта 2023 года

    «Даллас»

    Этот тот случай, когда бывшие одноклубники выйдут на площадку друг против друга. У «Далласа» — это Кайри Ирвинг, защитник «ковбоев» перешёл в техасский клуб из «Бруклина».

    В минувшем игровом дне Ирвинг отличился в победном матче против «Филадельфии» (133:126). Форвард набрал 40 очков. А лучшим игроком матча стал другой лидер «Далласа» Лука Дончич, в его активе дабл-дабл из 42 очков и 12 передач.

    Таким образом «Даллас» прервал двухматчевую проигрышную серию, в которой были зафиксированы фиаско с «Индианой» (122:124) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:111). В Западной конференции «Даллас» занимает шестое место при 33 победах и 31 поражении.

    «Финикс»

    «Финикс» — клуб из верхней части таблицы. В последних пяти матчах команда одержала три победы. Были обыграны «Оклахома» (124:115), «Шарлотт» (105:91) и «Чикаго» (125:104).

    В «Финиксе» играет экс-игрок «Бруклина» Кевин Дюрант. Вместе с Ирвингом были одноклубники. А теперь им предстоит сражение друг против друга. К слову Дюрант показал пятый результат матча с «Чикаго» и продолжает набирать форму. Игрок набрал 20 очков и остановился в одном подборе от дабл-дабла.

    «Финикс» занимает четвёртое место в таблице при положительном балансе побед и проигрышей: 35 побед и 29 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не могут определиться с победителем пары: победа «Далласа» — 1.88, победа «Финикса» — 2.09.

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    Прогноз: Играют равные соперники. Сложно определить победителя. Но можно остановиться на результативности хозяев.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Далласа» больше 117.5 с коэффициентом 2.11.

    Альтернативный прогноз: А еще ожидается результативный баскетбол со стороны обеих команд.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 240.5 с коэффициентом 2.84.

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    «Даллас» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Ирвинг vs Дюрант. Кто одержит победу в битве?
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