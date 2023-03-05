Даллас. Техас. Арена «Американ Эйрлайнс-центр». Дата — 5 марта. Время — 21:00 по мск. «Даллас» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Этот тот случай, когда бывшие одноклубники выйдут на площадку друг против друга. У «Далласа» — это Кайри Ирвинг, защитник «ковбоев» перешёл в техасский клуб из «Бруклина».

В минувшем игровом дне Ирвинг отличился в победном матче против «Филадельфии» (133:126). Форвард набрал 40 очков. А лучшим игроком матча стал другой лидер «Далласа» Лука Дончич, в его активе дабл-дабл из 42 очков и 12 передач.

Таким образом «Даллас» прервал двухматчевую проигрышную серию, в которой были зафиксированы фиаско с «Индианой» (122:124) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:111). В Западной конференции «Даллас» занимает шестое место при 33 победах и 31 поражении.

«Финикс»

«Финикс» — клуб из верхней части таблицы. В последних пяти матчах команда одержала три победы. Были обыграны «Оклахома» (124:115), «Шарлотт» (105:91) и «Чикаго» (125:104).

В «Финиксе» играет экс-игрок «Бруклина» Кевин Дюрант. Вместе с Ирвингом были одноклубники. А теперь им предстоит сражение друг против друга. К слову Дюрант показал пятый результат матча с «Чикаго» и продолжает набирать форму. Игрок набрал 20 очков и остановился в одном подборе от дабл-дабла.

«Финикс» занимает четвёртое место в таблице при положительном балансе побед и проигрышей: 35 побед и 29 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры не могут определиться с победителем пары: победа «Далласа» — 1.88, победа «Финикса» — 2.09.

Прогноз: Играют равные соперники. Сложно определить победителя. Но можно остановиться на результативности хозяев.

Ставка: Индивидуальный тотал «Далласа» больше 117.5 с коэффициентом 2.11.

Альтернативный прогноз: А еще ожидается результативный баскетбол со стороны обеих команд.

Альтернативная ставка: Тотал больше 240.5 с коэффициентом 2.84.