Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 30 декабря. Время — 03:30 по мск. «Торонто» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Две победы и три поражения. Результат последних игр с участием «Торонто». Канадцы в минувшем игровом дне в домашних стенах проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (113:124).

В этой игре в составе «Торонто» результативностью отметился Паскаль Сиакам. Камерунском форварду не хватило одного подбора до дабл-дабла. Он набрал 36 очков — лучший показатель в матче.

Ранее «рептилии» нанесли гостевые поражения «Кливленду» (118:107) и «Нью-Йорку» (113:106).

Под вопросом участие Фреда Ванвлита. Защитник в матче с «Клипперс» получил травму спины. На площадке он провёл 22 минуты игрового времени.

В лазарете команды находятся два баскетболиста. Это Ачиува — с травмой лодыжки и Портер — с травмой пальца. Вернулись в строй Ануноби после травмы бедра и Харпер после травмы колена.

На Востоке «Торонто» занимает 10 место при 15 победах и 19 поражениях.

«Мемфис»

«Мемфис» продолжает падение в Западаной конференции. До 26 декабря команда лидировала в таблице. Но после поражения от «Голден Стэйт» (109:123) свалилась сразу на третью строчку.

И вот новое поражение «гризли». В этот раз «Мемфис» проиграл дома «Финиксу» (108:125). Если взять результаты последних 5 игр, то можно увидеть 4 фиаско. «Мемфис» также проиграл «Денверу» (91:105) и «Оклахоме» (109:115).

Дэнни Грин — единственный игрок «Мемфиса», который находится на больничной койке команды. В лазарете находится с травмой колена.

«Мемфис» входит в Топ-3 своей конференции. В 33-х матчах команда одержала 20 побед и потерпела 13поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Торонто» — 2.30, победа «Мемфиса» — 1.83.

Прогноз: Если лидер «Торонто» Фред Ванвлит вернётся в строй к матчу с «Мемфисом», то в таком случае «рептилии» могут рассчитывать на успех. «Мемфис» сейчас переживает спад в игре.

Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.30.

Альтернативный прогноз: Можно себя перестраховать и поставить на фору «Торонто» в этой встрече.

Альтернативная ставка: Фора «Торонто» (+1.5) с коэффициентом 2.03.