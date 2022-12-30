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    Справится ли «Торонто» с экс-лидером Запада?

    «Торонто» — «Мемфис». Прогноз (к. 2.30), ставка на матч регулярки НБА, 30 декабря 2022 года

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    Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 30 декабря. Время — 03:30 по мск. «Торонто» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 30 Декабря 2022 года
    Торонто
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    •  Торонто 03:30 Мемфис Мемфис
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    «Торонто»

    Две победы и три поражения. Результат последних игр с участием «Торонто». Канадцы в минувшем игровом дне в домашних стенах проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (113:124).

    В этой игре в составе «Торонто» результативностью отметился Паскаль Сиакам. Камерунском форварду не хватило одного подбора до дабл-дабла. Он набрал 36 очков — лучший показатель в матче.

    Ранее «рептилии» нанесли гостевые поражения «Кливленду» (118:107) и «Нью-Йорку» (113:106).

    Под вопросом участие Фреда Ванвлита. Защитник в матче с «Клипперс» получил травму спины. На площадке он провёл 22 минуты игрового времени.

    В лазарете команды находятся два баскетболиста. Это Ачиува — с травмой лодыжки и Портер — с травмой пальца. Вернулись в строй Ануноби после травмы бедра и Харпер после травмы колена.

    На Востоке «Торонто» занимает 10 место при 15 победах и 19 поражениях.

    «Мемфис»

    «Мемфис» продолжает падение в Западаной конференции. До 26 декабря команда лидировала в таблице. Но после поражения от «Голден Стэйт» (109:123) свалилась сразу на третью строчку.

    И вот новое поражение «гризли». В этот раз «Мемфис» проиграл дома «Финиксу» (108:125). Если взять результаты последних 5 игр, то можно увидеть 4 фиаско. «Мемфис» также проиграл «Денверу» (91:105) и «Оклахоме» (109:115).

    Дэнни Грин — единственный игрок «Мемфиса», который находится на больничной койке команды. В лазарете находится с травмой колена.

    «Мемфис» входит в Топ-3 своей конференции. В 33-х матчах команда одержала 20 побед и потерпела 13поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Торонто» — 2.30, победа «Мемфиса» — 1.83.

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    Прогноз: Если лидер «Торонто» Фред Ванвлит вернётся в строй к матчу с «Мемфисом», то в таком случае «рептилии» могут рассчитывать на успех. «Мемфис» сейчас переживает спад в игре.

    Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.30.

    Альтернативный прогноз: Можно себя перестраховать и поставить на фору «Торонто» в этой встрече.

    Альтернативная ставка: Фора «Торонто» (+1.5) с коэффициентом 2.03.

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    «Торонто» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Справится ли «Торонто» с экс-лидером Запада?
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