Индиана. Стадион «Банкерс Лайф Филдхаус». Дата — 28 декабря. Время — 03:30 по мск. «Индиана» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

«Индиана» может один матч выиграть, а следующий проиграть. Нет никакой стабильности, хотя коллектив у Нэйта Бьоркгрена весьма добротный, который может решать задачи выше среднего. Единственное, что пока что радует, так это игра Хелибертон, лидирующего в списке голосования на матч всех звезд от Востока.

Именно атакующий защитник максимально «горяч» в последних матчах и трижды подряд становился самым результативным игроком своего клуба.

На данный момент у «Индианы» одинаковое количество побед и поражений (по 17), и восьмое место на Востоке. Пять последних матчей против «Атланты» завершались не в пользу «Индианы».

«Атланта»

У «Атланты» тоже дела идут неважно и коллектив из Джорджии сумел выиграть только один последний гостевой матч у «Шарлотт» (125:106) за шесть выездных поединков. Матч против «Индианы» будет тяжелым, но постараться победить в непростом выезде «ястребам» вполне по силам.

В последнем выигранном поединке «Атланта» забросила «Детройту» 130 очков. Сразу два игрока в составе «Хоукс» набрали одинаковое количество очков. Ими оказались Трэй Янг и Деджонте Мюррей, которые записали на свой счет по 26 очков.

На данный момент у «Атланты» 17 побед при 16 поражениях и седьмое место в восточной конференции. И это на одну позицию выше, чем у предстоящего соперника «Хоукс» в лице «Индианы».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.88, победа «Атланты» — 1.96.

Прогноз: У «Индианы» хватает игроков. Которые могут обеспечить результат, но удача улыбнется гостям в этом поединке.

Альтернативный прогноз: «Атланта» пробьет большой индивидуальный тотал.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.96.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 125 с коэффициентом 2.96.