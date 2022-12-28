ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ФернандесТоп-5 игроков ЧМ-2022, которых может подписать «Ливерпуль» Габриэл ЖезусШесть вопросов для «Арсенала»: Как играть без Жезуса, надо ли покупать Мудрика и искать усиление для полузащиты Энцо ФернандесТрансферный дайджест. 20 — 26 декабря
  • 01:46
    • ПСВ объявил о переходе Гакпо в «Ливерпуль»
  • 01:01
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»
  • 02:03
    • Райс может продолжить карьеру в «Челси»
  • 22:32
    • Гол и ассист Салаха помогли «Ливерпулю» победить «Астон Виллу»
  • 20:00
    • «Ньюкасл» разгромил «Лестер» и поднялся на вторую строчку АПЛ
  • 22:22
    • Пеле попрощался с семьёй, состояние здоровья легенды футбола ухудшилось
  • 22:13
    • Дубль Никулина принес «Локомотиву» победу над «Спартаком»
    Все новости спорта

    Непредсказуемая игра с примерно равными шансами

    «Индиана» — «Атланта». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 28 декабря 2022 год

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Атланта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Индиана»
    Индиана. Стадион «Банкерс Лайф Филдхаус». Дата — 28 декабря. Время — 03:30 по мск. «Индиана» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 28 Декабря 2022 года

    «Индиана»

    «Индиана» может один матч выиграть, а следующий проиграть. Нет никакой стабильности, хотя коллектив у Нэйта Бьоркгрена весьма добротный, который может решать задачи выше среднего. Единственное, что пока что радует, так это игра Хелибертон, лидирующего в списке голосования на матч всех звезд от Востока.

    Именно атакующий защитник максимально «горяч» в последних матчах и трижды подряд становился самым результативным игроком своего клуба.

    На данный момент у «Индианы» одинаковое количество побед и поражений (по 17), и восьмое место на Востоке. Пять последних матчей против «Атланты» завершались не в пользу «Индианы».

    «Атланта»

    У «Атланты» тоже дела идут неважно и коллектив из Джорджии сумел выиграть только один последний гостевой матч у «Шарлотт» (125:106) за шесть выездных поединков. Матч против «Индианы» будет тяжелым, но постараться победить в непростом выезде «ястребам» вполне по силам.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В последнем выигранном поединке «Атланта» забросила «Детройту» 130 очков. Сразу два игрока в составе «Хоукс» набрали одинаковое количество очков. Ими оказались Трэй Янг и Деджонте Мюррей, которые записали на свой счет по 26 очков.

    На данный момент у «Атланты» 17 побед при 16 поражениях и седьмое место в восточной конференции. И это на одну позицию выше, чем у предстоящего соперника «Хоукс» в лице «Индианы».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.88, победа «Атланты» — 1.96.

    Прогноз: У «Индианы» хватает игроков. Которые могут обеспечить результат, но удача улыбнется гостям в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: «Атланта» пробьет большой индивидуальный тотал.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.96.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 125 с коэффициентом 2.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ухань Три Таунс — Чжэцзян Профессионал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Мэйчжоу Хакка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Умраниеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фенербахче — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рединг — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бернли — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Орландо — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Индиана» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.96), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Непредсказуемая игра с примерно равными шансами
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры