«Бостон»
«Бостон» вернул трон на Востоке. С лидирующей позиции «кельты» скинули «Милуоки» — предстоящего своего соперника.
На домашней арене «ТД-гарден» игроки «Бостона» переиграли «Миннесоту» (121:109). В этой встрече результативностью отличился Джейлен Браун. Защитник отправил в кольцо «лесных волков» 36 очков.
Ранее «Бостон» уже отдавал пальму первенства «баксам». Причина — три поражения подряд от «Индианы» (112:117) и «Орландо» (92:95 и 109:117).
На данный момент «Селтикс» провел 33 матча. Одержал в них 23 победы и потерпел 10 поражений.
«Милуоки»
Для «Милуоки» продолжается гостевая серия игр. Пока безрезультатно. Клуб проиграл два важных поединка. Пришлось уступить прямым конкурентам за ведущие позиции в конференции. Речь о проигрыше в матчах с «Кливлендом» (106:114) и «Бруклином» (100:118).
Хотя лучшим игроком эти двух встреч был греческий форвард «Милуоки». Яннис Адетокунбо в кольцо «Кливленда» отправил 45 очков, а «Бруклину» набросал 26 очков. Но это не помогло «оленям» избежать поражения.
В лазарете команды по-прежнему находится Крис Миддлтон. Форвард получил травму колена в поединке с «Мемфисом». Случилось это 16 декабря.
«Милуоки» в этом сезоне провёл 32 матча. Победили в 22 встречах и проиграли 10 раз.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бостона» — 1.60, победа «Миннесоты» 2.75.
Прогноз: Битва титанов. Сложный выбор. Яркого фаворита в этой паре нет. «Бостон» и «Милуоки» в этом сезоне ещё не встречались. Мы рискнем и наш выбор в пользу гостей. Победа над прямым конкурентом за лидерство, позволит «Милуоки» вернуть себе трон.
Ставка: Победа «Милуоки» с коэффициентом 2.75.
Альтернативный прогноз: А можно подстраховаться и сыграть на форе в пользу гостей.
Альтернативная ставка: Фора «Милуоки» (+2.5) с коэффициентом 2.19.