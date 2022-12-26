Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 26 декабря. Время — 01:00 по мск. «Бостон» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» вернул трон на Востоке. С лидирующей позиции «кельты» скинули «Милуоки» — предстоящего своего соперника.

На домашней арене «ТД-гарден» игроки «Бостона» переиграли «Миннесоту» (121:109). В этой встрече результативностью отличился Джейлен Браун. Защитник отправил в кольцо «лесных волков» 36 очков.

Ранее «Бостон» уже отдавал пальму первенства «баксам». Причина — три поражения подряд от «Индианы» (112:117) и «Орландо» (92:95 и 109:117).

На данный момент «Селтикс» провел 33 матча. Одержал в них 23 победы и потерпел 10 поражений.

«Милуоки»

Для «Милуоки» продолжается гостевая серия игр. Пока безрезультатно. Клуб проиграл два важных поединка. Пришлось уступить прямым конкурентам за ведущие позиции в конференции. Речь о проигрыше в матчах с «Кливлендом» (106:114) и «Бруклином» (100:118).

Хотя лучшим игроком эти двух встреч был греческий форвард «Милуоки». Яннис Адетокунбо в кольцо «Кливленда» отправил 45 очков, а «Бруклину» набросал 26 очков. Но это не помогло «оленям» избежать поражения.

В лазарете команды по-прежнему находится Крис Миддлтон. Форвард получил травму колена в поединке с «Мемфисом». Случилось это 16 декабря.

«Милуоки» в этом сезоне провёл 32 матча. Победили в 22 встречах и проиграли 10 раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бостона» — 1.60, победа «Миннесоты» 2.75.

Прогноз: Битва титанов. Сложный выбор. Яркого фаворита в этой паре нет. «Бостон» и «Милуоки» в этом сезоне ещё не встречались. Мы рискнем и наш выбор в пользу гостей. Победа над прямым конкурентом за лидерство, позволит «Милуоки» вернуть себе трон.

Ставка: Победа «Милуоки» с коэффициентом 2.75.

Альтернативный прогноз: А можно подстраховаться и сыграть на форе в пользу гостей.

Альтернативная ставка: Фора «Милуоки» (+2.5) с коэффициентом 2.19.