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    Устремится ли «Кливленд» к трону?

    «Кливленд» — «Торонто». Прогноз (к. 2.03), ставка на матч регулярки НБА, 24 декабря 2022 года

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    Кливленд. Огайо. «Рокет Мортгедж Филдхаус». Дата — 24 декабря. Время — 03:30 по мск. «Кливленд» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Декабря 2022 года
    Кливленд
  • НБА
    •  Кливленд 03:30 Торонто Торонто
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    «Кливленд»

    «Кливленд» приблизился к вершине Восточной конференции. Еще одна победа и команда возглавить турнирную таблицу. Важную победу коллектив из Огайо одержал над лидером регулярки «Милуоки» (114:106).

    Особый вклад в победу «кавалеристов» внёс Донован Митчелл. Он забросил в кольцо «Милуоки» 36 очков.

    «Кливленд» выдает серию побед из пяти матчей кряду. Помимо успеха с «Милуоки», были победы над «Ютой» (122:99), «Далласом» (100:99), «Индианой» (118:112) и «Далласом» (105:90).

    В лазарете «Кавальерс» по-прежнему три баскетболиста: Рубио, Уиндлер и Уэйд. Но команда и без них пока успешно выступает в регулярке.

    «Кливленд» входит в Топ-3 Восточной конференции. Команда одержала 22 победу в регулярке и сравнялась по этому показателю с «Бостоном» и «Милуоки». Еще одна осечка и одна победная игра «Кливленда», выведет Огайо на первое место Востока.

    «Торонто»

    «Торонто» наконец, добилось победы. В гостях канадцы переиграли «Нью-Йорк» (113:106). Вклад в победу внёс Паскаль Сиакам. Лидер «Торонто» набрао 52 очка. До трипл-дабла ему не хватило 9 подборов и 7 передач.

    До этого была череда поражений из шести матчей. «Торонто» уступили дважды «Орландо» (109:113 и 99:111) и по разу проиграли «Сакраменто» (123:124), «Бруклину» (116:119), «Голден Стэйт» (110:126) и «Филадельфии» (101:104). Пришлось играть овертайм, так как основное время завершилось вничью (99:99).

    В строй команды вернулся Харпер. У него была травма колена. А вот в предстоящей игре с «Кливлендом», команде не смогут помочь Ачиува (травма лодыжки) и Портер (травма пальца).

    Победив «Нью-Йорк», игроки «Торонто» сохранили за собой 10 место в Восточной конференции. Команда провела 32 матча: 14 побед и 18 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Кливленда» — 1.60, победа «Торонто» — 2.75.

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    Прогноз: После этого матча «Кливленд» имеет все шансы возглавить турнирную таблицу Восточной конференции. Есть вероятность, что команда добьется успеха в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Кливленда» (-5.5) с коэффициентом 2.03.

    Альтернативный прогноз: К тому же команды могут устроить результативную игру. Вторая наша ставка — сыграть на тотале.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 222.5 с коэффициентом 2.76.

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    «Кливленд» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Устремится ли «Кливленд» к трону?
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