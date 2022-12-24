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    «Миннесота» добудет победу в Бостоне?

    «Бостон» — «Миннесота». Прогноз (к. 4.52), ставка на матч регулярки НБА, 24 декабря 2022 года

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    Баскетбол. НБА 24 Декабря 2022 года

    «Бостон»

    «Бостон» лишился трона на Востоке. Теперь лидерство перехватили баскетболисты из «Милуоки». Дело в том, что «кельты» преследует неудача. Команда проиграла три матча кряду.

    В турнирной таблице «Бостон» идет на 2 месте. Команда на данный момент провела 32 матча. В них одержала 22 победы и потерпела 10 поражений. Ещё одно фиаско и коллектив может потерять и эту строчку. Обойти может набравший ход «Кливленд».

    Итак, «Бостон» проиграл дважды «Орландо» (109:117 и 92:95) и «Индиане» (112:117). Все матчи прошли на дрмашней арене «ТД-гарден».

    Джейсон Тейтум — лучший игрок матча «Бостон» — «Индиана». Форвард «Селтикса» набрал 41 очко.

    «Миннесота»

    Три победы в пяти матчах. Это результат последних игр «Миннесоты». Команда в последней игре проиграла дома «Далласу» (99:104). Также было гостевое фиаско от «Лос-Анджелес Клипперс» (88:99).

    Между неудачными играми «лесные волки» устроили победную серию из трёх матчей. В гостях обыграли «Оклахому» (112:110), а дома нанесли поражение «Чикаго» (150:126) и «Далласу» (116:106).

    Торин Принс (травма плеча) и Карл-Энтони Таунс (травма плеча) по-прежнему находятся в лазарете. К ним присоеднинился Джордан Маклафлин (травма икры).

    На Западе «Миннесота» занимает 10 место. Команда одержала 16 побед и потерпела 16 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бостона» — 1.25, победа «Миннесоты» 4.52.

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    Прогноз: Сложный выбор. На бумаге «Бостон» — фаворит, но команду прследует неудача вот уже три матча подряд.

    «Миннесота» выступает в регулярке с переменным успехом. Победы сменяются поражениями и наоборот. Если верить статистике последних игр, то вверх скорее всего одержат «лесные волки».

    Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 4.52.

    Альтернативный прогноз: А можно подстраховаться и сыграть на форе в пользу гостей.

    Альтернативная ставка: Фора «Миннесоты» (+8.5) с коэффициентом 2.07.

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    «Бостон» — «Миннесота»: прогноз, ставка (4.52), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» добудет победу в Бостоне?
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