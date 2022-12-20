Атланта. Стадион «Стейт Фарм Арена». Дата — 20 декабря. Время — 03:30 по мск. «Атланта» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» в последних трех матчах сумела выиграть только последний поединок у «Шарлотт» (125:106). Причиной таких неудач являлся отсутствие Клинта Капелы в последних матчах «ястребов» по причине травмы икроножной мышцы.

Трэй Янг в последнем матче «Хоукс» набрал 31 очко. Серб Богдан Богданович отметился 28 результативными баллами. Следующий по результативности игрок «ястребов» отметился всего лишь 13 очками.

На данный момент у «Атланты» 15 побед при 15 поражениях и восьмое место в Восточной конференции. Хоть клуб из Джорджии и проиграл последний очный поединок «Орландо». Но в четырёх из пяти последних очных поединков дружина Макмиллана неизменно выигрывала.

«Орландо»

«Орландо» имеет шести матчевую победную серию в активе и не собирается прерывать такой выдающийся отрезок матчем против обескровленного соперника.

У «Мэйджик» в последнем выигранном матче против «Бостона» (95:92) лучшим по набранным очкам снова стал итальянец Банкеро, зафрактованный этим летом. Он набрал 31 очко.

Благодаря такой внушительной выигрышной серии «волшебники» чуть приподнялись в своей конференции, но выше 13 места им пока что не прыгнуть. В матче с «Атлантой» можно претендовать на вторую победу за текущий месяц, поскольку недавний матч остался за коллективом из Флориды.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Атланты» — 1.34, победа «Орландо» — 3.40.

Прогноз: У «Атланты» травмирован важный игрок, который может не сыграть в предстоящей игре, а у гостей в огнях молодежь, поэтому поставим на то, что гости смогут продлить свою выигрышную серию.

Альтернативный прогноз: Нас ожидает баскетбол с обилием заброшенных очков в две стороны.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.40.

Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.70.