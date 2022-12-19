Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 19 декабря. Время — 02:00 по мск. «Торонто» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Неудача продолжает преследовать «Торонто». Ещё недавно команда входила в группу лидеров Восточной конференции, а теперь откатилась на 10 место. Команда в этом сезоне одержала 13 победи и потерпела 16 поражений.

В последних играх канадский коллектив проиграл четырежды. Это серия фиаско для «Торонто». «Рептилии» уступили дважды «Орландо» (109:113 и 99:111) и один раз «Сакраменто» (123:124).

В последней встрече «Рэпторс» проиграл соперникам из «Бруклина» (116:119). В этом поединке отмечаем результативную игру Фреда Ванвлита. Защитник стал лучшим игроком матча, забросив в кольцо соперника 39 очков.

8 декабря — дата последней победы «Торонто» в регулярке. Был обыгран «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:113).

К слову,состав «Торонто» пока не в самом лучшем состоянии. В лазарете команды 4 баскетболиста. Это Харпер (травма колена), Ануноби (травма бедра), Ачиува (травма лодыжки) и Портер (травма пальца).

«Голден Стэйт»

Из игрового кризиса не может выйти и «Голден Стэйт». Команда потерпела третье поражение кряду. После неудачных встреч с «Милуоки» (111:128) и «Индианой» (119:125), калифорнийцы проиграли в гостях «Филадельфии» (106:118).

«Голден Стэйт» проводит второй матч без своего ключевого игрока Стефа Карри. Еще в матче с «Индианой» он получил травму плеча.

Без Карри «Голден Стэйт» проигрывает вторую встречу подряд. В лазарете команды также Игудала (травма бедра) и Уиггинс (травма паха).

После трёх неудачных встреч «Голден Стэйт» откатился на 11 место. В 30 матчах действующие чемпионы выиграли лишь 14 встреч. Зафиксировано также 16 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.50, победа «Голден Стэйт» — 3.10.

Прогноз: Без Стефана Карри «Голден Стэйт» будет тяжело в предстоящей гостевой встрече. Но у «Торонто» впереди также не все гладко. Чемпионы могут воспользоваться ситуацией и прервать чёрную полосу.

Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 3.10.

Альтернативный прогноз: Можно себя перестраховать и поставить на фору «Уорриорз» в этой встрече.

Альтернативная ставка: Фора «Голден Стэйт» (+4.5) с коэффициентом 2.10.