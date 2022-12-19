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    Увезёт ли «Голден Стэйт» победу из Торонто?

    «Торонто» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 3.10), ставка на матч регулярки НБА, 19 декабря 2022 года

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    Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 19 декабря. Время — 02:00 по мск. «Торонто» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Декабря 2022 года
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    «Торонто»

    Неудача продолжает преследовать «Торонто». Ещё недавно команда входила в группу лидеров Восточной конференции, а теперь откатилась на 10 место. Команда в этом сезоне одержала 13 победи и потерпела 16 поражений.

    В последних играх канадский коллектив проиграл четырежды. Это серия фиаско для «Торонто». «Рептилии» уступили дважды «Орландо» (109:113 и 99:111) и один раз «Сакраменто» (123:124).

    В последней встрече «Рэпторс» проиграл соперникам из «Бруклина» (116:119). В этом поединке отмечаем результативную игру Фреда Ванвлита. Защитник стал лучшим игроком матча, забросив в кольцо соперника 39 очков.

    8 декабря — дата последней победы «Торонто» в регулярке. Был обыгран «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:113).

    К слову,состав «Торонто» пока не в самом лучшем состоянии. В лазарете команды 4 баскетболиста. Это Харпер (травма колена), Ануноби (травма бедра), Ачиува (травма лодыжки) и Портер (травма пальца).

    «Голден Стэйт»

    Из игрового кризиса не может выйти и «Голден Стэйт». Команда потерпела третье поражение кряду. После неудачных встреч с «Милуоки» (111:128) и «Индианой» (119:125), калифорнийцы проиграли в гостях «Филадельфии» (106:118).

    «Голден Стэйт» проводит второй матч без своего ключевого игрока Стефа Карри. Еще в матче с «Индианой» он получил травму плеча.

    Без Карри «Голден Стэйт» проигрывает вторую встречу подряд. В лазарете команды также Игудала (травма бедра) и Уиггинс (травма паха).

    После трёх неудачных встреч «Голден Стэйт» откатился на 11 место. В 30 матчах действующие чемпионы выиграли лишь 14 встреч. Зафиксировано также 16 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.50, победа «Голден Стэйт» — 3.10.

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    Прогноз: Без Стефана Карри «Голден Стэйт» будет тяжело в предстоящей гостевой встрече. Но у «Торонто» впереди также не все гладко. Чемпионы могут воспользоваться ситуацией и прервать чёрную полосу.

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 3.10.

    Альтернативный прогноз: Можно себя перестраховать и поставить на фору «Уорриорз» в этой встрече.

    Альтернативная ставка: Фора «Голден Стэйт» (+4.5) с коэффициентом 2.10.

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    «Торонто» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 19.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Увезёт ли «Голден Стэйт» победу из Торонто?
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