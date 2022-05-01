Теннесси. Арена «Федексфорум». Старт четвертьфинальной серии. Дата первой игры — 1 мая. Время — 22:30 по мск. «Мемфис Гриззлис» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис Гриззлис»

«Мемфис» — вторая команда Западной конференции. В первом раунде плей-офф «мишки» встретили сопротивление в лице «Тимбервулвз». Серия этой битвы завершилась в пользу «Мемфиса» (4:2).

«Гризли» пришлось отыгрываться в самом начале. Провальная первая домашняя игра (117:130). Затем последовали две уверенные победы. Сначала успех отпраздновали с разницей +28 очков. В том поединке дабл-дабл оформил защитник Джа Морант.

Вторая победа +9 очков. Тут уже помог трипл-дабл всё того же Джа Моранта.

Последние игры получились напряжёнными. В противостоянии было всё: «лесным волкам» удалось даже восстановить равновесие. Разница лишь в одно очко.

В кульминации противостояния решающее слово осталось за «Мемфисом» Плюс две победы и путёвка в четвертьфинал НБА.

«Голден Стэйт Уорриорз»

«Голден Стэйт» — третий клуб Запада. За выход в четвертьфинал «войнам» противостоял клуб «Наггетс». «Уорриорз» добился общей победы (4:1).

«Уорриорз» показал безбашенный баскетбол. Три крутые победы подряд. Первая с разницей +30 баллов. И сумасшедшая игра от атакующего защитника Джордана Пул. Баскетболист набрал 30 очков.

Во второй встрече +20. У «войнов» лучший КПД показал Стефен Карри — 34 очка.

Затем последовали две гостевые игры. «Голден Стэйт» столкнулся с сопротивлением. Третий матч баскетболисты из Теннесси выиграли лишь в 5 очков. А в следующей уступили сопернику (121:126).

Решающее слово «Стэйт» сделал в пятом поединке (102:98). Победа вывела «войнов» в 1/4 финала НБА.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают в этом матче предпочтение гостям: победа «Гриззлис» — 2.30, победа «Уорриорз» — 2.00

Прогноз: Интересный поединок с точки зрения прогноза. Соседи по турнирной таблице в Западной конференции. Вторая команда против третьей. Практика первого раунда плей-офф показала: «Мемфис» сенсационно уступил дома команде ниже классом. «Голден Стэйт» — одержал победу.

Ставка — победа «Голден Стэйт» за 2.00