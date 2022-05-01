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    Четвертьфинал НБА. Новая дуэль

    «Мемфис Гриззлис» — «Голден Стэйт Уорриорз». Прогноз (к.2.00), ставка на матч четвертьфинала НБА, 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис Гриззлис» — «Голден Стэйт Уорриорз»
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    «Гриззлис» — «Уорриорз»
    Теннесси. Арена «Федексфорум». Старт четвертьфинальной серии. Дата первой игры — 1 мая. Время — 22:30 по мск. «Мемфис Гриззлис» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 01 Мая 2022 года

    «Мемфис Гриззлис»

    «Мемфис» — вторая команда Западной конференции. В первом раунде плей-офф «мишки» встретили сопротивление в лице «Тимбервулвз». Серия этой битвы завершилась в пользу «Мемфиса» (4:2).

    «Гризли» пришлось отыгрываться в самом начале. Провальная первая домашняя игра (117:130). Затем последовали две уверенные победы. Сначала успех отпраздновали с разницей +28 очков. В том поединке дабл-дабл оформил защитник Джа Морант.

    Вторая победа +9 очков. Тут уже помог трипл-дабл всё того же Джа Моранта.

    Последние игры получились напряжёнными. В противостоянии было всё: «лесным волкам» удалось даже восстановить равновесие. Разница лишь в одно очко.

    В кульминации противостояния решающее слово осталось за «Мемфисом» Плюс две победы и путёвка в четвертьфинал НБА.

    «Голден Стэйт Уорриорз»

    «Голден Стэйт» — третий клуб Запада. За выход в четвертьфинал «войнам» противостоял клуб «Наггетс». «Уорриорз» добился общей победы (4:1).

    «Уорриорз» показал безбашенный баскетбол. Три крутые победы подряд. Первая с разницей +30 баллов. И сумасшедшая игра от атакующего защитника Джордана Пул. Баскетболист набрал 30 очков.

    Во второй встрече +20. У «войнов» лучший КПД показал Стефен Карри — 34 очка.

    Затем последовали две гостевые игры. «Голден Стэйт» столкнулся с сопротивлением. Третий матч баскетболисты из Теннесси выиграли лишь в 5 очков. А в следующей уступили сопернику (121:126).

    Решающее слово «Стэйт» сделал в пятом поединке (102:98). Победа вывела «войнов» в 1/4 финала НБА.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают в этом матче предпочтение гостям: победа «Гриззлис» — 2.30, победа «Уорриорз» — 2.00

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    Прогноз: Интересный поединок с точки зрения прогноза. Соседи по турнирной таблице в Западной конференции. Вторая команда против третьей. Практика первого раунда плей-офф показала: «Мемфис» сенсационно уступил дома команде ниже классом. «Голден Стэйт» — одержал победу.

    Ставка — победа «Голден Стэйт» за 2.00

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    «Мемфис Гриззлис» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на баскетбол. Четвертьфинал НБА. Новая дуэль
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