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    В ожидании новой сенсации

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз». Прогноз (к.2.11), ставка на матч плей-офф НБA, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз»
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    «Нью-Орлеан» — «Финикс»
    Из Аризоны в Луизиану. Вместо арены «Футпринт-центр» — стадион «Смути-кинг-центр». В Луизиане ждут старта плей-офф НБА. Игра пройдет 23 апреля. Начало в 04:30 по мск. «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 23 Апреля 2022 года
    Нью-Орлеан
  • НБА
    •  Нью-Орлеан 04:30 Финикс Финикс
  • НБА. Плей-офф
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    «Нью-Орлеан Пеликанс»

    «Пеликанс» — громкий успех клуба из Луизианы. «Нью-Орлеан» одержал сенсационную победу над лучшей командой Западной конференции — «Финикс Санз» (125:114). Интересный момент — это первая победа «Пеликанс» в плей-офф с 2018 года.

    Американский защитник Брэндон Ингрэм показал лучший результат в составе «пеликанов». Баскетболист оформил дабл-дабл: 37 очков и 11 подборов.

    «Нью-Орлеан» не сразу вышел в плей-офф турнира. Луизианцам пришлось играть в плей-ин. Место в плей-офф удалось выбить из рук «Лос-Анджелес Клипперс».

    «Финикс Санз»

    «Финикс» — один из главных фаворитов НБА. Победитель Запада. В первом матче «солнечные» переиграли соперника (110:99). Там же в Аризоне прошла вторая битва претендентов на путёвку в четвертьфинал.

    Второй матч для хозяев оказался шокирующим. Несмотря на провал, важно отметить результативность Девина Букера. Он заработал 31 очко.

    «Финикс» — вице-чемпион НБА. В прошлом году «финики» уступили в финале «Милуоки Бакс» (2:4). Цель команды на этот сезон — выступить не хуже. Для начала нужно обыграть «Нью-Орлеан».

    Прогноз и ставка

    «Финикс» — выйдет победителем третьего матча. Так, считают букмекеры: победа «Пеликанс» — 2.11, победа «Санз» — 1.85

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    Прогноз: «Нью-Орлеан» — играет дома. Сразу два матча + равенство в серии (1:1). Всё в пользу луизианцев. Но в соперниках — грозный финалист НБА. Как завершится игра — сложно предсказать. Возможно, аутсайдеры снова шокируют своих оппонентов.

    Ставка — победа «Нью-Орлеан» за 2.11

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    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на баскетбол. В ожидании новой сенсации
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