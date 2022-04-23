Из Аризоны в Луизиану. Вместо арены «Футпринт-центр» — стадион «Смути-кинг-центр». В Луизиане ждут старта плей-офф НБА. Игра пройдет 23 апреля. Начало в 04:30 по мск. «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан Пеликанс»

«Пеликанс» — громкий успех клуба из Луизианы. «Нью-Орлеан» одержал сенсационную победу над лучшей командой Западной конференции — «Финикс Санз» (125:114). Интересный момент — это первая победа «Пеликанс» в плей-офф с 2018 года.

Американский защитник Брэндон Ингрэм показал лучший результат в составе «пеликанов». Баскетболист оформил дабл-дабл: 37 очков и 11 подборов.

«Нью-Орлеан» не сразу вышел в плей-офф турнира. Луизианцам пришлось играть в плей-ин. Место в плей-офф удалось выбить из рук «Лос-Анджелес Клипперс».

«Финикс Санз»

«Финикс» — один из главных фаворитов НБА. Победитель Запада. В первом матче «солнечные» переиграли соперника (110:99). Там же в Аризоне прошла вторая битва претендентов на путёвку в четвертьфинал.

Второй матч для хозяев оказался шокирующим. Несмотря на провал, важно отметить результативность Девина Букера. Он заработал 31 очко.

«Финикс» — вице-чемпион НБА. В прошлом году «финики» уступили в финале «Милуоки Бакс» (2:4). Цель команды на этот сезон — выступить не хуже. Для начала нужно обыграть «Нью-Орлеан».

Прогноз и ставка

«Финикс» — выйдет победителем третьего матча. Так, считают букмекеры: победа «Пеликанс» — 2.11, победа «Санз» — 1.85

Прогноз: «Нью-Орлеан» — играет дома. Сразу два матча + равенство в серии (1:1). Всё в пользу луизианцев. Но в соперниках — грозный финалист НБА. Как завершится игра — сложно предсказать. Возможно, аутсайдеры снова шокируют своих оппонентов.

Ставка — победа «Нью-Орлеан» за 2.11