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    Игра в удовольствие. «Юта» в плей-офф НБА

    «Юта» — «Оклахома». Прогноз (к. 14.00), ставка на матч регулярного чемпионата NBA, 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Оклахома»
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    Шей Гилджес-Александер
    Первый домашний матч в роли участника плей-офф. «Юта» досрочно вышла в следующий этап NBA. В Солт-Лейк-Сити приедет аутсайдер Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер». Матч пройдет на арене «Энерджи Солюшн-арена». Игра пройдет 7 апреля. Начало в 04:00 мск. «Юта» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 07 Апреля 2022 года
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    «Юта Джаз»

    «Юта» занимает пятое место в Западной конференции. На счету клуба 47 побед и 32 поражения

    Главная победа в «регулярке» была достигнута сегодня. «Юта» в овертайме одолела вторую команду «Гриззлис» 121:115. Именно после этого успеха «Юта Джаз» вышла в плей-офф НБА.

    «Оклахома-Сити Тандер»

    «Оклахома-Сити» шансов на плей-офф давно потеряла. «Тандер» на 14-й, предпоследней строчке турнирной таблицы. Всего 24 победы и 55 поражений.

    В последних пяти играх команда добилась трех побед. Причем две из них подряд: Дважды переигран «Блэйзерс» (134:131); (98:94). Ну и сенсационный триумф над чемпионом Западной конференции «Финиксом» (117:96)

    Прогноз и ставка

    Хозяева пары — фавориты. Так считают букмекеры: победа «Юта Джаз» — 1.058, победа «Оклахома-Сити» — 14.00.

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    Да, «Юта» — безусловной фаворит. Разница в классе и расположение в турнирной таблице, говорят в пользу этой команды. Поэтому и коэффициент от буков рекордно низкий.

    Интересный вариант на «Оклахому». Команда в последних играх набрала ход. Да и победа над чемпионом конференции говорит о многом. Наш прогноз — победа «Оклахомы» за 14.00.

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    «Юта» — «Оклахома»: прогноз, ставка (14.00), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Игра в удовольствие. «Юта» в плей-офф НБА
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