Первый домашний матч в роли участника плей-офф. «Юта» досрочно вышла в следующий этап NBA. В Солт-Лейк-Сити приедет аутсайдер Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер». Матч пройдет на арене «Энерджи Солюшн-арена». Игра пройдет 7 апреля. Начало в 04:00 мск. «Юта» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта Джаз»

«Юта» занимает пятое место в Западной конференции. На счету клуба 47 побед и 32 поражения

Главная победа в «регулярке» была достигнута сегодня. «Юта» в овертайме одолела вторую команду «Гриззлис» 121:115. Именно после этого успеха «Юта Джаз» вышла в плей-офф НБА.

«Оклахома-Сити Тандер»

«Оклахома-Сити» шансов на плей-офф давно потеряла. «Тандер» на 14-й, предпоследней строчке турнирной таблицы. Всего 24 победы и 55 поражений.

В последних пяти играх команда добилась трех побед. Причем две из них подряд: Дважды переигран «Блэйзерс» (134:131); (98:94). Ну и сенсационный триумф над чемпионом Западной конференции «Финиксом» (117:96)

Прогноз и ставка

Хозяева пары — фавориты. Так считают букмекеры: победа «Юта Джаз» — 1.058, победа «Оклахома-Сити» — 14.00.

Да, «Юта» — безусловной фаворит. Разница в классе и расположение в турнирной таблице, говорят в пользу этой команды. Поэтому и коэффициент от буков рекордно низкий.

Интересный вариант на «Оклахому». Команда в последних играх набрала ход. Да и победа над чемпионом конференции говорит о многом. Наш прогноз — победа «Оклахомы» за 14.00.