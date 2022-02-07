«Клипперс»
«Клипперс» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 27 побед и 27 поражений.
В последнее время калифорнийцы выступают с переменным успехом, хотя накануне они подняли себе настроение победив в дерби «Лейкерс» (111:110).
Маркус Моррис записал себе в актив 29 очков и 7 подборов. Реджи Джексон добавил 25 очков, 8 подборов и 6 передач, а Серж Ибака — 20 очков и 8 подборов.
После травм у «Клипперс» восстанавливаются Ивица Зубац, Кавай Леонард, Пол Джордж, Норман Пауэлл, Джей Скрабб, Роберт Ковингтон и Джейсон Престон.
«Милуоки»
«Милуоки» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции с 33 победами и 21 поражением.
В этом месяце «Бакс» провели два матча, в которых выиграли у «Вашингтона» (112:98) и «Портленда» (137:108).
В игре против «Трэйл Блэйзерс» самым результативным стал Бобби Портис — 30 очков и 5 передач. Яннис Адетокунбо отметился 29 баллами и 9 подборами, а Крис Миддлтон – 14 баллами и 7 передачами.
За «Милуоки» пока не готовы играть Джордж Хилл и Брук Лопес.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.52, победа «Клипперс» — 2.45.
Калифорнийцы стали сильнее после недавних обменов, в результате которых они заполучили надежного бомбардира Пауэлла и отличного игрока обороны Ковингтона.
Не факт, что они дебютируют в ближайшие дни, но даже без них команду Тайрона Лю нельзя назвать безнадежной, тем более что «Бакс» нестабильны в гостях, где до встречи с «Портлендом» проиграли четыре встречи подряд. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой +4,5» за 1.87.
Также возьмем «тотал меньше 226,5» за 1.87, поскольку верим, что оборона «Клипперс» способна притормозить атаку действующих чемпионов.