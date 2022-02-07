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    Поможет ли усиление состава выйти «Клипперс» на новый уровень?

    «Клипперс» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 7 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Милуоки»
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    Реджи Джексон и Норман Пауэлл теперь одноклубники
    В понедельник, 7 февраля, «Клипперс» примут «Милуоки» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Крипто.ком», начнется в 02:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 07 Февраля 2022 года

    «Клипперс»

    «Клипперс» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 27 побед и 27 поражений.

    В последнее время калифорнийцы выступают с переменным успехом, хотя накануне они подняли себе настроение победив в дерби «Лейкерс» (111:110).

    Маркус Моррис записал себе в актив 29 очков и 7 подборов. Реджи Джексон добавил 25 очков, 8 подборов и 6 передач, а Серж Ибака — 20 очков и 8 подборов.

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    После травм у «Клипперс» восстанавливаются Ивица Зубац, Кавай Леонард, Пол Джордж, Норман Пауэлл, Джей Скрабб, Роберт Ковингтон и Джейсон Престон.

    «Милуоки»

    «Милуоки» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции с 33 победами и 21 поражением.

    В этом месяце «Бакс» провели два матча, в которых выиграли у «Вашингтона» (112:98) и «Портленда» (137:108).

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    • В игре против «Трэйл Блэйзерс» самым результативным стал Бобби Портис — 30 очков и 5 передач. Яннис Адетокунбо отметился 29 баллами и 9 подборами, а Крис Миддлтон – 14 баллами и 7 передачами.

    За «Милуоки» пока не готовы играть Джордж Хилл и Брук Лопес.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.52, победа «Клипперс» — 2.45.

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    Калифорнийцы стали сильнее после недавних обменов, в результате которых они заполучили надежного бомбардира Пауэлла и отличного игрока обороны Ковингтона.

    Не факт, что они дебютируют в ближайшие дни, но даже без них команду Тайрона Лю нельзя назвать безнадежной, тем более что «Бакс» нестабильны в гостях, где до встречи с «Портлендом» проиграли четыре встречи подряд. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой +4,5» за 1.87.

    Также возьмем «тотал меньше 226,5» за 1.87, поскольку верим, что оборона «Клипперс» способна притормозить атаку действующих чемпионов.

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    «Клипперс» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 07.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Поможет ли усиление состава выйти «Клипперс» на новый уровень?
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