В субботу, 29 января, «Атланта» примет «Бостон» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 03:30 по московскому времени. «Атланта» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 22 победы и 25 поражений.

В пяти последних матчах «Хоукс» поочередно обыграли «Милуоки» (121:114), «Майами» (110:108), «Шарлотт» (113:91) и «Сакраменто» (121:104).

В поединке против «Кингз» по 18 очков набрали Богдан Богданович и Оньека Оконгву. Трей Янг отметился 17 баллами и 10 передачами.

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Серьезных кадровых проблем у «Атланты» в настоящее время нет.

«Бостон»

«Бостон» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 25 победами и 24 поражениями.

Проиграв «Шарлотт» (102:111) и «Портленду» (105:109), «Селтикс» выиграли у «Вашингтона» (116:87) и «Сакраменто» (128:75).

В игре с «Кингз» самым результативным стал Джейсон Тейтум — 36 очков. Джейлен Браун оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов, а Джош Ричардсон добавил 14 баллов и 8 подборов.

Среди травмированных у «Бостона» значатся Пи Джей Дозьер и Бол Бол.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1.78, победа «Бостона» — 1.97.

Несмотря на то, что «Селтикс» в целом хорошо играют в обороне, им будет сложно сдержать атаку «Хоукс», которая в последнее время впечатляет.

«Ястребы» в трех предыдущих встречах в среднем набирали более 114 очков, реализовывая больше 50 процентов бросков с игры. Наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" с форой -1,5» за 1.82.

Также возьмем «тотал больше 218,5» за 1.87. Обе команды здорово атакуют, так что ждем от них высокой результативности.