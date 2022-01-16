В воскресенье, 16 января, «Денвер» примет «Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 05:00 по московскому времени. «Денвер» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 21 победу и 19 поражений.

В четырех последних матчах «Наггетс» уступили только «Клипперс» (85:87), обыграв «Сакраменто» (121:111), «Оклахому» (99:95) и «Портленд» (140:108).

Во встрече с «Трэйл Блэйзерс» Уилл Бартон набрал 21 очко, а Никола Йокич — 20 баллов, 8 подборов и 7 передач. Джефф Грин добавил 19 очков, а Факундо Кампаццо — 18 очков и 12 передач.

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После травм у «Денвера» восстанавливаются Родни Макгрудер, Влатко Чанчар, Майкл Портер, Пи Джей Дозьер и Джамал Маррей.

«Лейкерс»

«Лейкерс» расположились на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 21 победой и 21 поражением.

Одержав четыре победы подряд, калифорнийцы в двух предыдущих встречах проиграли «Мемфису» (119:127) и «Сакраменто» (116:125).

В поединке против «Кингз» самым результативным стал Леброн Джеймс — 34 очка, 7 подборов и 6 передач. Малик Монк отметился 22 баллами, а Остин Ривз — 19.

Среди травмированных у «Лейкерс» значатся Энтони Дэвис и Кендрик Нанн. Под вопросом остается выход на паркет Джеймса, Дуайта Ховарда и Кармело Энтони.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.61, победа «Лейкерс» — 2.30.

Хотя в недавних личных встречах калифорнийцы, как правило, побеждали, в этот раз мы поддержим «Наггетс».

«Денвер» не потратил много энергии во встрече с «Портлендом», а возвращение в строй Уилла Бартона добавило команде разнообразия в атаке.

У «Лейкерс» только Джеймс соответствует высокому уровню, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой -3,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал меньше 224,5» за 1.90, тем более что оборона «Наггетс» входит в топ-10 лиги.