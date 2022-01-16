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    Выиграет ли «Денвер» у «Лейкерс»?

    «Денвер» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Лейкерс»
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    Никола Йокич
    В воскресенье, 16 января, «Денвер» примет «Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 05:00 по московскому времени. «Денвер» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    «Денвер» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 21 победу и 19 поражений.

    В четырех последних матчах «Наггетс» уступили только «Клипперс» (85:87), обыграв «Сакраменто» (121:111), «Оклахому» (99:95) и «Портленд» (140:108).

    Во встрече с «Трэйл Блэйзерс» Уилл Бартон набрал 21 очко, а Никола Йокич — 20 баллов, 8 подборов и 7 передач. Джефф Грин добавил 19 очков, а Факундо Кампаццо — 18 очков и 12 передач.

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    После травм у «Денвера» восстанавливаются Родни Макгрудер, Влатко Чанчар, Майкл Портер, Пи Джей Дозьер и Джамал Маррей.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» расположились на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 21 победой и 21 поражением.

    Одержав четыре победы подряд, калифорнийцы в двух предыдущих встречах проиграли «Мемфису» (119:127) и «Сакраменто» (116:125).

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    • В поединке против «Кингз» самым результативным стал Леброн Джеймс — 34 очка, 7 подборов и 6 передач. Малик Монк отметился 22 баллами, а Остин Ривз — 19.

    Среди травмированных у «Лейкерс» значатся Энтони Дэвис и Кендрик Нанн. Под вопросом остается выход на паркет Джеймса, Дуайта Ховарда и Кармело Энтони.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.61, победа «Лейкерс» — 2.30.

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    Хотя в недавних личных встречах калифорнийцы, как правило, побеждали, в этот раз мы поддержим «Наггетс».

    «Денвер» не потратил много энергии во встрече с «Портлендом», а возвращение в строй Уилла Бартона добавило команде разнообразия в атаке.

    У «Лейкерс» только Джеймс соответствует высокому уровню, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой -3,5» за 1.90.

    Также возьмем «тотал меньше 224,5» за 1.90, тем более что оборона «Наггетс» входит в топ-10 лиги.

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    «Денвер» — «Лейкерс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Денвер» у «Лейкерс»?
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