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    Выиграет ли «Голден Стэйт» у «Милуоки»?

    «Милуоки» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Голден Стэйт»
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    Клэй Томпсон
    В пятницу, 14 января, «Милуоки» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 03:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    «Милуоки» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 26 побед и 17 поражений.

    В пяти последних матчах «Бакс» обыграли только «Бруклин» (121:109), уступив «Детройту» (106:115), «Торонто» (111:117) и «Шарлотт» (106:114 и 99:103).

    В недавней игре с «Хорнетс» Крис Миддлтон оформил дабл-дабл из 27 очков и 11 передач, а Яннис Адетокунбо — из 26 очков и 13 подборов. Джордан Нвора добавил еще 18 баллов.

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    В лазарете «Милуоки» находятся Джордж Хилл, Джру Холидэй, Брук Лопес и Люк Корнет.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 30 победами и 10 поражениями.

    В четырех предыдущих встречах «Уорриорз» выиграли только у «Кливленда» (96:82), проиграв «Далласу» (82:99), «Нью-Орлеану» (96:101) и «Мемфису» (108:116).

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    • Во встрече с «Гриззлиз» самым результативным стал Стеф Карри — 27 очков, 10 передач и 10 подборов. 14 очков в копилку команды принес Клэй Томпсон, по 13 — Гэри Пэйтон II и Эндрю Уиггинс.

    После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Жонатан Куминга, Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.74, победа «Голден Стэйт» — 2.10.

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    Обе команды демонстрируют признаки кризиса, но мы поддержим гостей, которые в 13 из 16 предыдущих встреч успешно покрыли усредненную фору, предложенную букмекерами.

    У «Бакс» в этом плане дела идут хуже. Кроме того, они все еще не могут рассчитывать на Холидэя. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой +2,5» за 1.85.

    Если нужен более высокий коэффициент, можно попробовать ставку «победа "Голден Стэйт" в первой четверти и матче» за 3.30.

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    «Милуоки» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Голден Стэйт» у «Милуоки»?
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