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    Прервет ли «Нью-Йорк» успешную серию «Далласа»?

    «Нью-Йорк» — «Даллас». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 13 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Нью-Йорк Никс Прогнозы на Даллас Маверикс
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Даллас»
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    Джулиус Рэндл
    В четверг, 13 января, «Нью-Йорк» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 20 побед и 21 поражение.

    В четырех последних матчах «Никс» проиграли только «Бостону» (75:99), обыграв «Индиану» (104:94), тот же «Бостон» (108:105) и «Сан-Антонио» (111:96).

    В поединке со «Сперс» Ар Джей Барретт набрал 31 очко, Эван Фурнье добавил 18 баллов, а Алек Беркс — 16.

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    В лазарете «Нью-Йорка» находятся Райан Арчидиаконоу, Лука Саманич, Кемба Уокер, Нерленс Ноэль и Деррик Роуз.

    «Даллас»

    «Даллас» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 18 поражениями.

    Действующая победная серия «Маверикс» насчитывает шесть матчей. Их последней жертвой стал «Чикаго» (113:99).

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    • Самым результативным стал Лука Дончич — 22 очка, 14 подборов и 14 передач. Макси Клебер и Джош Грин набрали по 18 баллов, Джейлен Брансон отметился 17 баллами.

    Серьезных кадровых проблем у «Далласа» в настоящее время нет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.72, победа «Нью-Йорка» — 2.05.

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    Несмотря на шикарную серию «Маверикс», их ожидает трудный выезд на «Мэдисон Сквер Гарден».

    Да, «Даллас» может похвастаться тремя выездными победами подряд, но его соперниками были «Хьюстон», «Оклахома» и «Сакраменто» — аутсайдеры лиги.

    «Никс» выиграли четыре предыдущих домашних встречи, они доминируют на подборах, так что вполне способны добыть нужный результат. Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Йорка" с форой +2,5» за 1.82.

    Также возьмем «тотал больше 206,5» за 1.87. Обе команды в среднем набирают примерно по 106 очков за игру, и, учитывая отсутствие больших потерь, можно предположить, что игра получится результативной.

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    «Нью-Йорк» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Прервет ли «Нью-Йорк» успешную серию «Далласа»?
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