«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 20 побед и 21 поражение.
В четырех последних матчах «Никс» проиграли только «Бостону» (75:99), обыграв «Индиану» (104:94), тот же «Бостон» (108:105) и «Сан-Антонио» (111:96).
В поединке со «Сперс» Ар Джей Барретт набрал 31 очко, Эван Фурнье добавил 18 баллов, а Алек Беркс — 16.
В лазарете «Нью-Йорка» находятся Райан Арчидиаконоу, Лука Саманич, Кемба Уокер, Нерленс Ноэль и Деррик Роуз.
«Даллас»
«Даллас» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 18 поражениями.
Действующая победная серия «Маверикс» насчитывает шесть матчей. Их последней жертвой стал «Чикаго» (113:99).
Самым результативным стал Лука Дончич — 22 очка, 14 подборов и 14 передач. Макси Клебер и Джош Грин набрали по 18 баллов, Джейлен Брансон отметился 17 баллами.
Серьезных кадровых проблем у «Далласа» в настоящее время нет.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.72, победа «Нью-Йорка» — 2.05.
Несмотря на шикарную серию «Маверикс», их ожидает трудный выезд на «Мэдисон Сквер Гарден».
Да, «Даллас» может похвастаться тремя выездными победами подряд, но его соперниками были «Хьюстон», «Оклахома» и «Сакраменто» — аутсайдеры лиги.
«Никс» выиграли четыре предыдущих домашних встречи, они доминируют на подборах, так что вполне способны добыть нужный результат. Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Йорка" с форой +2,5» за 1.82.
Также возьмем «тотал больше 206,5» за 1.87. Обе команды в среднем набирают примерно по 106 очков за игру, и, учитывая отсутствие больших потерь, можно предположить, что игра получится результативной.