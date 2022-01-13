В четверг, 13 января, «Нью-Йорк» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 20 побед и 21 поражение.

В четырех последних матчах «Никс» проиграли только «Бостону» (75:99), обыграв «Индиану» (104:94), тот же «Бостон» (108:105) и «Сан-Антонио» (111:96).

В поединке со «Сперс» Ар Джей Барретт набрал 31 очко, Эван Фурнье добавил 18 баллов, а Алек Беркс — 16.

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В лазарете «Нью-Йорка» находятся Райан Арчидиаконоу, Лука Саманич, Кемба Уокер, Нерленс Ноэль и Деррик Роуз.

«Даллас»

«Даллас» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 18 поражениями.

Действующая победная серия «Маверикс» насчитывает шесть матчей. Их последней жертвой стал «Чикаго» (113:99).

Самым результативным стал Лука Дончич — 22 очка, 14 подборов и 14 передач. Макси Клебер и Джош Грин набрали по 18 баллов, Джейлен Брансон отметился 17 баллами.

Серьезных кадровых проблем у «Далласа» в настоящее время нет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.72, победа «Нью-Йорка» — 2.05.

Несмотря на шикарную серию «Маверикс», их ожидает трудный выезд на «Мэдисон Сквер Гарден».

Да, «Даллас» может похвастаться тремя выездными победами подряд, но его соперниками были «Хьюстон», «Оклахома» и «Сакраменто» — аутсайдеры лиги.

«Никс» выиграли четыре предыдущих домашних встречи, они доминируют на подборах, так что вполне способны добыть нужный результат. Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Йорка" с форой +2,5» за 1.82.

Также возьмем «тотал больше 206,5» за 1.87. Обе команды в среднем набирают примерно по 106 очков за игру, и, учитывая отсутствие больших потерь, можно предположить, что игра получится результативной.