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    Выиграет ли «Портленд» у ослабленного «Майами»?

    «Портленд» — «Майами». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Майами»
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    Анферни Саймонс
    В четверг, 6 января, «Портленд» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Портленд» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв лишь 14 матчей из 32.

    Уступив «Нью-Орлеану» (97:111), «Далласу» (117:132), «Юте» (105:120) и «Лейкерс» (106:139), «Трэйл Блэйзерс» накануне обыграли «Атланту» (136:131).

    Самым результативным у хозяев стал Анферни Саймонс — 43 очка и 7 передач. Норман Пауэлл добавил 26 очков, Нассир Литтл — 22 очка и 9 подборов, а Юсуф Нуркич – 21 балл и 12 подборов.

    Все прогнозы на НБА

    В лазарете «Портленда» находятся Брэндон Уильямс, Дамиан Лиллард, Коди Зеллер, Ларри Нэнс, Си Джей Макколлум и Кэмерон Макгрифф.

    «Майами»

    «Майами» идет четвертым в турнирной таблице Восточной конференции с 23 победами и 15 поражениями.

    Выиграв пять матчей подряд, баскетболисты «Хит» в двух предыдущих встречах уступили «Сакраменто» (113:115) и «Голден Стэйт» (108:115).

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    • В поединке против «Уорриорз» Джимми Батлер записал себе в актив 22 очка и 5 подборов. Калеб Мартин отметился 19 баллами, Тайлер Хирроу – 18, а Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 передач.

    За «Майами» пока не могут играть Юдонис Хаслем, Кези Окпала, Дуэйн Дедмон, Маркифф Моррис, Маркус Гарретт, Данкан Робинсон, Гэйб Винсент, Пи Джей Такер, Виктор Оладипо и Бэм Адебайо. Проблемы с голеностопом имеются у Батлера.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.83, победа «Майами» — 1.98.

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    Если бы обе команды не имели кадровых проблем, можно было бы поставить на «Хит», чей состав кажется более привлекательным.

    Впрочем, сейчас «Майами» переживает трудные времена, и повреждение Батлера не добавляет оптимизма.

    «Трэйл Блэйзерс» подняли себе настроение победой над «Атлантой». Кроме того, в их состав может вернуться Лиллард, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой -1,5» за 1.92.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Портленда" больше 109,5» за 1.88.

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    «Портленд» — «Майами»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Портленд» у ослабленного «Майами»?
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