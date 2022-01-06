В четверг, 6 января, «Портленд» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Портленд» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв лишь 14 матчей из 32.

Уступив «Нью-Орлеану» (97:111), «Далласу» (117:132), «Юте» (105:120) и «Лейкерс» (106:139), «Трэйл Блэйзерс» накануне обыграли «Атланту» (136:131).

Самым результативным у хозяев стал Анферни Саймонс — 43 очка и 7 передач. Норман Пауэлл добавил 26 очков, Нассир Литтл — 22 очка и 9 подборов, а Юсуф Нуркич – 21 балл и 12 подборов.

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В лазарете «Портленда» находятся Брэндон Уильямс, Дамиан Лиллард, Коди Зеллер, Ларри Нэнс, Си Джей Макколлум и Кэмерон Макгрифф.

«Майами»

«Майами» идет четвертым в турнирной таблице Восточной конференции с 23 победами и 15 поражениями.

Выиграв пять матчей подряд, баскетболисты «Хит» в двух предыдущих встречах уступили «Сакраменто» (113:115) и «Голден Стэйт» (108:115).

В поединке против «Уорриорз» Джимми Батлер записал себе в актив 22 очка и 5 подборов. Калеб Мартин отметился 19 баллами, Тайлер Хирроу – 18, а Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 передач.

За «Майами» пока не могут играть Юдонис Хаслем, Кези Окпала, Дуэйн Дедмон, Маркифф Моррис, Маркус Гарретт, Данкан Робинсон, Гэйб Винсент, Пи Джей Такер, Виктор Оладипо и Бэм Адебайо. Проблемы с голеностопом имеются у Батлера.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.83, победа «Майами» — 1.98.

Если бы обе команды не имели кадровых проблем, можно было бы поставить на «Хит», чей состав кажется более привлекательным.

Впрочем, сейчас «Майами» переживает трудные времена, и повреждение Батлера не добавляет оптимизма.

«Трэйл Блэйзерс» подняли себе настроение победой над «Атлантой». Кроме того, в их состав может вернуться Лиллард, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой -1,5» за 1.92.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Портленда" больше 109,5» за 1.88.