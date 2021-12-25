В субботу, 25 декабря, «Милуоки» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 22:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 21 победу и 13 поражений.

За минувшую неделю «Бакс» проиграли «Нью-Орлеану» (112:116) и «Кливленду» (90:119), обыграв «Хьюстон» (126:106) и «Даллас» (102:95).

В игре против «Маверикс» Крис Миддлтон отметился 26 очками, 7 передачами и 5 подборами. Джру Холидэй добавил 24 балла, а Демаркус Казинс — 22 балла и 8 подборов.

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На карантине у «Милуоки» все еще находятся Яннис Адетокунбо, Донте Дивинченцо, Бобби Портис и Александр Мамукелашвили. Травму залечивает Брук Лопес.

«Бостон»

«Бостон» идет восьмым в турнирной таблице Восточной конференции с 16 победами и 16 поражениями.

В четырех последних матчах «Селтикс» проиграли «Голден Стэйт» (107:111) и «Филадельфии» (103:108), выиграв у «Нью-Йорка» (114:107) и «Кливленда» (111:101).

В поединке с «Кавальерс» самым результативным стал Джейлен Браун — 34 очка и 6 подборов. Роберт Уильямс принес 21 очко, 11 подборов и 7 передач, а Джейсон Тейтум — 18 очков, 9 подборов и 5 передач.

Из-за коронавируса рискуют не выйти на площадку Энес Кантер, Хуанхо Эрнангомес, Сэм Хозер, Грант Уильямс, Джабари Паркер, Эл Хорфорд, Джош Ричардсон и Бродрик Томас.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.52, победа «Бостона» — 2.55.

Еще достоверно не известно, сыграет ли Яннис за «Байкс», но Браун и Тейтум точно готовы помочь «Селтикс» и это большой плюс для команды Айме Удоки.

«Бостон» в последнее время успешно играет с «Милуоки», несмотря на статус аутсайдера. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой +4,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал меньше 219,5» за 1.90. Дело в том, что обе команды не отличаются высокой результативностью, когда играют против сильных соперников.