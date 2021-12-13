В понедельник, 13 декабря, «Сан-Антонио» примет «Нью-Орлеан» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету девять побед и 16 поражений.

В четырех последних матчах «Сперс» выиграли только у «Денвера» (123:111), проиграв «Финиксу» (104:108), «Нью-Йорку» (109:121) и тому же «Денверу» (112:127).

В проигранной встрече с «Наггетс» самым результативным с 16 баллами стал Лонни Уокер. 15 баллов добавил Девин Васселл, по 14 — Келдон Джонсон и Брин Форбс.

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Среди травмированных у «Сан-Антонио» значится только Зак Коллинс.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с восемью победами и 20 поражениями.

«Пеликанс» за минувшую неделю уступили «Хьюстону» (108:118) и «Денверу» (114:120 ОТ), обыграв «Детройт» (109:93).

В кольцо «Пистонс» Брэндон Ингрэм забросил 26 очков. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. По 14 баллов набрали Джош Харт и Никил Александер-Уолкер.

После травм у «Нью-Орлеана» восстанавливаются Зайон Уильямсон, Кайра Льюис и Долтон Хоммс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сан-Антонио» — 1.71, победа «Нью-Орлеана» — 2.15.

Обе команды находятся вне зоны плей-офф, но шансы зацепиться за нее все еще остаются. «Сперс» не хватает стабильности, хотя временами они показывают очень приличную игру.

У «Пеликанс» явные проблемы в обороне, поскольку они позволяют соперникам в среднем забрасывать 47,8 процента бросков. Также им не хватает присутствия Уильямсона на паркете.

Поскольку техасцы сыграют дома, нам кажется, они будут ближе к успеху, тем более что у Деррика Уайта и Деджанте Мюррея будет хорошая возможность реабилитироваться за провал в предыдущей игре. Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой -2,5» за 1.90.

Еще один вариант — «тотал больше 220,5» за 1.90. Как известно, «Нью-Орлеан» позволяет оппонентам набирать очки, но и сам не остается в стороне, имея нескольких качественных бомбардиров.