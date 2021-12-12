ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ванкувер» — «Виннипег»НХЛ. «Питтсбург» победил «Вашингтон», 10 шайб в матче «Колорадо» и «Детройта» «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним Александр СелиховВсе или ничего. Селихов втащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    Способна ли «Филадельфия» обыграть «Голден Стэйт»?

    «Филадельфия» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 12 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Филадельфия Сиксерс Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Голден Стэйт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стеф Карри
    В воскресенье, 12 декабря, «Филадельфия» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Филадельфия» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и 12 поражений.

    В четырех последних матчах подопечные Дока Риверса выиграли у «Атланты» (98:96) и «Шарлотт» (127:124 и 110:106), а накануне уступили «Юте» (96:118).

    В игре с «Джаз» самым результативным с 19 баллами стал Джоэл Эмбиид. 18 баллов добавил Сет Карри, 17 — Тобиас Харрис.

    Все прогнозы на НБА

    Среди травмированных у «Филадельфии» значится только Грант Риллер.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 21 победой и четырьмя поражениями.

    С начала декабря команда Стива Керра проиграла только «Финиксу» (96:104) и «Сан-Антонио» (107:112), обыграв тот же «Финикс» (118:96), «Орландо» (126:95) и «Портленд» (104:94).

  • Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним
  • Московский «Локомотив» потерпел выездное поражение со счетом 0:1 от «Марселя» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • В поединке против «Трэйл Блэйзерс» Стеф Карри набрал 22 очка. Джордан Пул отметился 20 баллами, Отто Портер — 15, а Эндрю Уиггинс — 14.

    После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Клэй Томпсон, Джеймс Уайзмен и Андре Игуодала.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.82, победа «Филадельфии» — 1.99.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Сиксерс» приучили нас к тому, что они доминируют на своей площадке, но в нынешнем сезоне на «Веллс Фарго-центр» они чаще проигрывают, чем выигрывают.

    Вероятно, такая ситуация сложилась из-за того, что Эмбиид и Харрис долго залечивали травмы. Однако накануне «Филадельфия» почти идеальным составом сыграла против «Юты» и была растоптана.

    Поскольку «Уорриорз» сейчас уж точно не хуже «Джаз», наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Еще один вариант — «победа "Голден Стэйт" и тотал меньше 218,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Александрия — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эспаньол — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Фиорентина — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Герта — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Филадельфия» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Способна ли «Филадельфия» обыграть «Голден Стэйт»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры