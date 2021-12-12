В воскресенье, 12 декабря, «Филадельфия» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Филадельфия» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и 12 поражений.

В четырех последних матчах подопечные Дока Риверса выиграли у «Атланты» (98:96) и «Шарлотт» (127:124 и 110:106), а накануне уступили «Юте» (96:118).

В игре с «Джаз» самым результативным с 19 баллами стал Джоэл Эмбиид. 18 баллов добавил Сет Карри, 17 — Тобиас Харрис.

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Среди травмированных у «Филадельфии» значится только Грант Риллер.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 21 победой и четырьмя поражениями.

С начала декабря команда Стива Керра проиграла только «Финиксу» (96:104) и «Сан-Антонио» (107:112), обыграв тот же «Финикс» (118:96), «Орландо» (126:95) и «Портленд» (104:94).

В поединке против «Трэйл Блэйзерс» Стеф Карри набрал 22 очка. Джордан Пул отметился 20 баллами, Отто Портер — 15, а Эндрю Уиггинс — 14.

После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Клэй Томпсон, Джеймс Уайзмен и Андре Игуодала.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.82, победа «Филадельфии» — 1.99.

«Сиксерс» приучили нас к тому, что они доминируют на своей площадке, но в нынешнем сезоне на «Веллс Фарго-центр» они чаще проигрывают, чем выигрывают.

Вероятно, такая ситуация сложилась из-за того, что Эмбиид и Харрис долго залечивали травмы. Однако накануне «Филадельфия» почти идеальным составом сыграла против «Юты» и была растоптана.

Поскольку «Уорриорз» сейчас уж точно не хуже «Джаз», наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Еще один вариант — «победа "Голден Стэйт" и тотал меньше 218,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.75.