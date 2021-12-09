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    Навяжет ли «Миннесота» борьбу «Юте»

    «Миннесота» — «Юта». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 9 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Юта»
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    Карл-Энтони Таунс
    В четверг, 9 декабря, «Миннесота» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Таргет-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Миннесота» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Миннесота»

    «Миннесота» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 11 побед и 13 поражений.

    Несмотря на вполне успешную вторую половину ноября, в этом месяце «Тимбервулвз» успели проиграть «Вашингтону» (107:115), «Бруклину» (105:110) и «Атланте» (110:121).

    В игре с «Хоукс» Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 31 очка и 16 подборов. Малик Бисли набрал 24 очка, а Энтони Эдвардс — 20.

    Все прогнозы на НБА

    Ближайший матч рискуют пропустить Таунс, Д'Анджело Расселл, Джейлен Ноуэлл и Патрик Беверли.

    «Юта»

    «Юта» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и семью поражениями.

    Баскетболисты «Джаз» могут похвастаться серией из четырех побед, во время которой они обыграли «Нью-Орлеан» (127:105), «Портленд» (129:107), «Бостон» (137:130) и «Кливленд» (109:108).

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    После травм у «Юты» восстанавливаются Хассан Уайтсайд, Удока Азубуике и Элайджа Хьюз.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.24, победа «Миннесоты» — 4.10.

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    Несмотря на то, что результаты «Тимбервулвз» пошли на спад, нам кажется, что недооценивать «волков» не стоит, тем более что они, как правило, все равно успешно покрывают усредненную фору букмекеров.

    Да, «Джаз» сейчас на ходу, но победа над «Кливлендом» вышла тяжелой, а длительный перелет тоже должен негативно сказаться на игроках. Наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой +8,5» за 1.90.

    Также возьмем «тотал меньше 219,5» за 1.90, тем более что шесть из семи последних матчей этих команд были не такими результативными, как ожидалось.

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    «Миннесота» — «Юта»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Навяжет ли «Миннесота» борьбу «Юте»
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