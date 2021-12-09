В четверг, 9 декабря, «Миннесота» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Таргет-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Миннесота» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

«Миннесота» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 11 побед и 13 поражений.

Несмотря на вполне успешную вторую половину ноября, в этом месяце «Тимбервулвз» успели проиграть «Вашингтону» (107:115), «Бруклину» (105:110) и «Атланте» (110:121).

В игре с «Хоукс» Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 31 очка и 16 подборов. Малик Бисли набрал 24 очка, а Энтони Эдвардс — 20.

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Ближайший матч рискуют пропустить Таунс, Д'Анджело Расселл, Джейлен Ноуэлл и Патрик Беверли.

«Юта»

«Юта» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и семью поражениями.

Баскетболисты «Джаз» могут похвастаться серией из четырех побед, во время которой они обыграли «Нью-Орлеан» (127:105), «Портленд» (129:107), «Бостон» (137:130) и «Кливленд» (109:108).

В поединке против «Кавальерс» Донован Митчелл набросал 35 очков и сделал 6 передач. Боян Богданович добавил 16 очков, Руди Гэй — 15, а Руди Гобер к 6 баллам приплюсовал 20 подборов.

После травм у «Юты» восстанавливаются Хассан Уайтсайд, Удока Азубуике и Элайджа Хьюз.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.24, победа «Миннесоты» — 4.10.

Несмотря на то, что результаты «Тимбервулвз» пошли на спад, нам кажется, что недооценивать «волков» не стоит, тем более что они, как правило, все равно успешно покрывают усредненную фору букмекеров.

Да, «Джаз» сейчас на ходу, но победа над «Кливлендом» вышла тяжелой, а длительный перелет тоже должен негативно сказаться на игроках. Наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой +8,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал меньше 219,5» за 1.90, тем более что шесть из семи последних матчей этих команд были не такими результативными, как ожидалось.