В четверг, 2 декабря, «Вашингтон» примет «Миннесоту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 03:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 13 побед и восемь поражений.

В пяти последних матчах «Уизардс» обыграли только «Оклахому» (101:99) и «Даллас» (120:114), а накануне проиграли «Сан-Антонио» (99:116).

В игре против «Сперс» Брэдли Бил набрал 18 очков и сделал 8 передач. Кентавиус Колдуэлл-Поуп отметился 17 баллами, а Спенсер Динвидди — 16.

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После травм у «Вашингтона» восстанавливаются Руи Хатимура и Томас Брайант.

«Миннесота»

«Миннесота» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 11 победами и десятью поражениями.

В восьми предыдущих встречах «Тимбервулвз» уступили только «Шарлотт» (115:133), а их последней жертвой стала «Индиана» (100:98).

Карл-Энтони Таунс записал себе в актив 32 очка и 8 подборов. Д'Анджело Расселл и Энтони Эдвардс добавили по 21 баллу.

Эдвардс, Джейден Макдэниелс и Джарред Вандербилт рискуют пропустить эту игру. Точно не сыграет Патрик Беверли.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.61, победа «Миннесоты» — 2.30.

«Уизардс», похоже, достигли своего пика. В начале сезона они удивляли хорошими результатами, однако в последних пяти встречах лишь раз уложились в предложенную усредненную фору.

В то же время «Тимбервулвз» находятся на подъеме, за последние девять поединков они семь раз умещались в предложенную фору, а это значит, что их все еще недооценивают, несмотря на шикарный атакующий потенциал. Наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой +3,5» за 1.90.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Миннесоты" больше 105,5» за 1.81.