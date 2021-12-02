«Вашингтон»
«Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 13 побед и восемь поражений.
В пяти последних матчах «Уизардс» обыграли только «Оклахому» (101:99) и «Даллас» (120:114), а накануне проиграли «Сан-Антонио» (99:116).
В игре против «Сперс» Брэдли Бил набрал 18 очков и сделал 8 передач. Кентавиус Колдуэлл-Поуп отметился 17 баллами, а Спенсер Динвидди — 16.
После травм у «Вашингтона» восстанавливаются Руи Хатимура и Томас Брайант.
«Миннесота»
«Миннесота» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 11 победами и десятью поражениями.
В восьми предыдущих встречах «Тимбервулвз» уступили только «Шарлотт» (115:133), а их последней жертвой стала «Индиана» (100:98).
Карл-Энтони Таунс записал себе в актив 32 очка и 8 подборов. Д'Анджело Расселл и Энтони Эдвардс добавили по 21 баллу.
Эдвардс, Джейден Макдэниелс и Джарред Вандербилт рискуют пропустить эту игру. Точно не сыграет Патрик Беверли.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.61, победа «Миннесоты» — 2.30.
«Уизардс», похоже, достигли своего пика. В начале сезона они удивляли хорошими результатами, однако в последних пяти встречах лишь раз уложились в предложенную усредненную фору.
В то же время «Тимбервулвз» находятся на подъеме, за последние девять поединков они семь раз умещались в предложенную фору, а это значит, что их все еще недооценивают, несмотря на шикарный атакующий потенциал. Наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой +3,5» за 1.90.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Миннесоты" больше 105,5» за 1.81.