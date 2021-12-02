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    Сможет ли «Миннесота» вновь удивить?

    «Вашингтон» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 2 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Вашингтон Уизардс Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Миннесота»
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    Д'Анджело Расселл
    В четверг, 2 декабря, «Вашингтон» примет «Миннесоту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 03:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 13 побед и восемь поражений.

    В пяти последних матчах «Уизардс» обыграли только «Оклахому» (101:99) и «Даллас» (120:114), а накануне проиграли «Сан-Антонио» (99:116).

    В игре против «Сперс» Брэдли Бил набрал 18 очков и сделал 8 передач. Кентавиус Колдуэлл-Поуп отметился 17 баллами, а Спенсер Динвидди — 16.

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    После травм у «Вашингтона» восстанавливаются Руи Хатимура и Томас Брайант.

    «Миннесота»

    «Миннесота» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 11 победами и десятью поражениями.

    В восьми предыдущих встречах «Тимбервулвз» уступили только «Шарлотт» (115:133), а их последней жертвой стала «Индиана» (100:98).

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    Эдвардс, Джейден Макдэниелс и Джарред Вандербилт рискуют пропустить эту игру. Точно не сыграет Патрик Беверли.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.61, победа «Миннесоты» — 2.30.

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    «Уизардс», похоже, достигли своего пика. В начале сезона они удивляли хорошими результатами, однако в последних пяти встречах лишь раз уложились в предложенную усредненную фору.

    В то же время «Тимбервулвз» находятся на подъеме, за последние девять поединков они семь раз умещались в предложенную фору, а это значит, что их все еще недооценивают, несмотря на шикарный атакующий потенциал. Наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой +3,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Миннесоты" больше 105,5» за 1.81.

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    «Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 02.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Миннесота» вновь удивить?
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