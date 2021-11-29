В понедельник, 29 ноября, «Индиана» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 01:00 по московскому времени. «Индиана» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

«Индиана» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету девять побед и 12 поражений.

Несмотря на крайнюю нестабильность, «Пэйсерс» хорошо провели четыре последних матча, в которых уступили «Лейкерс» (116:124 ОТ), обыграв «Нью-Орлеан» (111:94), «Чикаго» (109:77) и «Торонто» (114:97).

В игре с «Рэпторс» Домантас Сабонис оформил шикарный дабл-дабл из 23 очков и 18 подборов. Карис Леверт добавил 19 баллов, а Майлз Тернер — 17 очков и 10 подборов.

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После травмы у «Индианы» восстанавливается только Ти Джей Уоррен.

«Милуоки»

«Милуоки» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 12 победами и восемью поражениями.

Действующая победная серия «Бакс» насчитывает шесть встреч, а их последней жертвой стал «Денвер» (120:109).

Наибольший вклад в успех ожидаемо внес Яннис Адетокунбо — 24 очка, 13 подборов и 7 передач. Пэт Коннотон отметился 20 баллами, Крис Миддлтон – 17, а Джру Холидэй — 16.

Среди травмированных у «Милуоки» значатся Брук Лопес, Донте Дивинченцо и Семи Оджелей.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.65, победа «Индианы» — 2.30.

Обе команды в последние дни играют хорошо, хотя действующие чемпионы намного стабильнее. Адетокунбо, Миддлтон и Бобби Портис возглавляют атаку, заставляя забыть о Лопесе и Дивинченцо, без которых «Бакс» обходятся почти весь сезон.

«Пэйсерс» тоже проявляют себя командной игрой, хотя их атака могла быть лучше. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -3,5» за 1.94.

Также возьмем «тотал меньше 217,5» за 1.92, поскольку очень сомневаемся в «Индиане», которой не хватает стабильности в наборе очков.