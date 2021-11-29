«Индиана»
«Индиана» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету девять побед и 12 поражений.
Несмотря на крайнюю нестабильность, «Пэйсерс» хорошо провели четыре последних матча, в которых уступили «Лейкерс» (116:124 ОТ), обыграв «Нью-Орлеан» (111:94), «Чикаго» (109:77) и «Торонто» (114:97).
В игре с «Рэпторс» Домантас Сабонис оформил шикарный дабл-дабл из 23 очков и 18 подборов. Карис Леверт добавил 19 баллов, а Майлз Тернер — 17 очков и 10 подборов.
После травмы у «Индианы» восстанавливается только Ти Джей Уоррен.
«Милуоки»
«Милуоки» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 12 победами и восемью поражениями.
Действующая победная серия «Бакс» насчитывает шесть встреч, а их последней жертвой стал «Денвер» (120:109).
Наибольший вклад в успех ожидаемо внес Яннис Адетокунбо — 24 очка, 13 подборов и 7 передач. Пэт Коннотон отметился 20 баллами, Крис Миддлтон – 17, а Джру Холидэй — 16.
Среди травмированных у «Милуоки» значатся Брук Лопес, Донте Дивинченцо и Семи Оджелей.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.65, победа «Индианы» — 2.30.
Обе команды в последние дни играют хорошо, хотя действующие чемпионы намного стабильнее. Адетокунбо, Миддлтон и Бобби Портис возглавляют атаку, заставляя забыть о Лопесе и Дивинченцо, без которых «Бакс» обходятся почти весь сезон.
«Пэйсерс» тоже проявляют себя командной игрой, хотя их атака могла быть лучше. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -3,5» за 1.94.
Также возьмем «тотал меньше 217,5» за 1.92, поскольку очень сомневаемся в «Индиане», которой не хватает стабильности в наборе очков.