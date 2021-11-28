«Чикаго»
«Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 13 побед и семь поражений.
В трех последних матчах подопечные Билли Донована проиграли «Индиане» (77:109) и «Хьюстону» (113:118), обыграв «Орландо» (123:88).
В игре с «Мэджик» Демар Дерозан набрал 23 очка, Зак Лавин — 21, а Никола Вучевич — 16 очков и 8 подборов.
Среди травмированных у «Чикаго» значится только Патрик Уильямс.
«Майами»
«Майами» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 12 победами и семью поражениями.
За последнюю неделю баскетболисты «Хит» уступили «Вашингтону» (100:103) и «Миннесоте» (101:113), при этом выиграв у «Детройта» (100:92).
Последним был поединок с «Тимбервулвз», в котором самым результативным с 18 баллами стал Бэм Адебайо. На счету Данкана Робинсона 17 баллов, Джимми Батлера — 16 очков, 8 подборов и 5 передач.
За «Майами» пока не готовы играть Виктор Оладипо и Маркифф Моррис.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Майами» — 1.85, победа «Чикаго» — 2.00.
В целом обе команды могут быть недовольны последними результатами. Особенно это касается флоридцев, которые неудачно проводят выездную серию.
В среднем в трех предыдущих встречах «Хит» набирали около 100 очков, чего явно недостаточно для такой статусной команды. Кроме того, они допускали много потерь и часто неоправданно фолили.
Раз уж «Миннесота» забросила в их кольцо 113 очков, то чем хуже «Чикаго»? Наш прогноз и ставка — «победа хозяев» за 2.00.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Майами" меньше 107,5» за 1.83.