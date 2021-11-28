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    Сможет ли «Чикаго» выиграть у «Майами»?

    «Чикаго» — «Майами». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Майами»
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    Никола Вучевич
    В воскресенье, 28 ноября, «Чикаго» примет «Майами» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    «Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 13 побед и семь поражений.

    В трех последних матчах подопечные Билли Донована проиграли «Индиане» (77:109) и «Хьюстону» (113:118), обыграв «Орландо» (123:88).

    В игре с «Мэджик» Демар Дерозан набрал 23 очка, Зак Лавин — 21, а Никола Вучевич — 16 очков и 8 подборов.

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    Среди травмированных у «Чикаго» значится только Патрик Уильямс.

    «Майами»

    «Майами» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 12 победами и семью поражениями.

    За последнюю неделю баскетболисты «Хит» уступили «Вашингтону» (100:103) и «Миннесоте» (101:113), при этом выиграв у «Детройта» (100:92).

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    • Последним был поединок с «Тимбервулвз», в котором самым результативным с 18 баллами стал Бэм Адебайо. На счету Данкана Робинсона 17 баллов, Джимми Батлера — 16 очков, 8 подборов и 5 передач.

    За «Майами» пока не готовы играть Виктор Оладипо и Маркифф Моррис.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Майами» — 1.85, победа «Чикаго» — 2.00.

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    В целом обе команды могут быть недовольны последними результатами. Особенно это касается флоридцев, которые неудачно проводят выездную серию.

    В среднем в трех предыдущих встречах «Хит» набирали около 100 очков, чего явно недостаточно для такой статусной команды. Кроме того, они допускали много потерь и часто неоправданно фолили.

    Раз уж «Миннесота» забросила в их кольцо 113 очков, то чем хуже «Чикаго»? Наш прогноз и ставка — «победа хозяев» за 2.00.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Майами" меньше 107,5» за 1.83.

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    «Чикаго» — «Майами»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Чикаго» выиграть у «Майами»?
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