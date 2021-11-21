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    Обыграет ли «Портленд» уставшую «Филадельфию»?

    «Портленд» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.82) и ставка на матч регулярного чемпионата НБА 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Филадельфия»
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    Си Джей Макколлум
    В воскресенье, 21 ноября, «Портленд» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Портленд» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету по восемь побед и поражений.

    Потерпев выездное поражение от «Денвера» (95:124), «Трэйл Блэйзерс» вернулись домой, где уже обыграли «Торонто» (118:113) и «Чикаго» (112:107).

    В игре с «Буллз» самым результативным стал Дамиан Лиллард с 22 очками и 10 передачами. Норман Пауэлл и Юсуф Нуркич добавили по 18 баллов, а вот Си Джей Макколлум отметился лишь 9 очками.

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    Проблемы со здоровьем имеются у Лилларда, поэтому не исключено, что он пропустит ближайший матч.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» идет шестой в турнирной таблице Восточной конференции с девятью победами и семью поражениями.

    Подопечные Дока Риверса потерпели пять поражений подряд, прежде чем переиграли «Денвер» (103:89) и прервали черную полосу.

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    • Наибольший вклад в успех «Сиксерс» внес Тайриз Макси с 22 баллами. Сет Карри добавил 20 очков, а Тобиас Харрис — 17.

    Джоэл Эмбиид и Матисс Тибулл не играют из-за коронавируса. Также среди травмированных значатся Дэнни Грин и Аарон Хенри.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.39, победа «Филадельфии» — 3.10.

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    Несмотря на успех в игре с «Наггетс», «Сиксерс» по-прежнему страдают из-за переполненного лазарета. Команде очень не хватает Эмдиида, Грина и Хенри, не говоря уже о Бене Симмонсе, который не выступает из-за конфликта с руководством.

    «Филадельфия» выглядит уставшей, чего не скажешь о «Трэйл Блэйзерс». Да, некоторые проблемы есть у Лилларда, но он все же должен быть готов к выходу на паркет. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой -5,5» за 1.82.

    Также попробуем ставку «тотал Си Джея Макколлума больше 20,5» за 1.87. Он провалил предыдущую игру, так что теперь обязан реабилитироваться перед своими фанатами.

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    «Портленд» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Обыграет ли «Портленд» уставшую «Филадельфию»?
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