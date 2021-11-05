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    Остановит ли «Атланта» победный ход «Юты»?

    «Атланта» — «Юта». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 5 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Юта»
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    Трей Янг
    В пятницу, 5 ноября, «Атланта» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Стэйт Фарм-Арене», начнется в 02:30 по московскому времени. «Атланта» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта»

    «Атланта» в стартовых восьми матчах сезона одержала четыре победы и потерпела четыре поражения, притом в четырех предыдущих встречах она проиграла трижды.

    Накануне «Хоукс» в гостях не справились с «Бруклином» (108:117), который сделал весомую заявку на победу еще в третьей четверти, выиграв ее «+14».

    Самым результативным у «ястребов» с 26 очками стал Деандре Хантер. Трей Янг добавил 21 балл, 10 передач и 9 подборов, а Клинт Капела оформил дабл-дабл из 13 очков и 16 подборов.

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    Среди травмированных у «Атланты» значится только Оньека Оконгву.

    «Юта»

    «Юта» в семи сыгранных матчах потерпела всего одно поражение, что позволяет ей бороться с «Голден Стэйт» за первое место в Западной конференции.

    В первый день ноября подопечные Куина Снайдера одолели «Милуоки» (107:95), а затем расправились с «Сакраменто» (119:113).

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    • В игре с «Кингз» Донован Митчелл настрелял 36 очков, а Майк Конли добавил еще 30. Также выделим Руди Гобера, который при 12 очках сделал 20 подборов.

    При этом Митчелл и Гобер доигрывали с повреждениями. Также травмы залечивают Руди Гэй, Хассан Уайтсайд, Ройс О'Нил и Джаред Батлер.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.82, победа «Атланты» — 2.00.

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    Баскетболисты «Джаз» набрали отличный ход, вот только предстоящая встреча вряд ли будет легкой для них.

    Почему? Во-первых, «Атланта» сильна на домашней площадке, где еще ни разу не проиграла в этом сезоне. Во-вторых, у «Хоукс» нет кадровых проблем.

    В-третьих, сама «Юта» может пострадать из-за нехватки лидеров. Не факт, что Митчелл и Гобер здоровы на 100 процентов, так что, вероятно, тренерский штаб откажется от их услуг или не будет их перегружать. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" с форой +1,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «тотал меньше 221,5» за 1.90. Опять же, когда дело касается травм у лидеров «Юты», не стоит ждать высокой результативности.

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    «Атланта» — «Юта»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Остановит ли «Атланта» победный ход «Юты»?
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