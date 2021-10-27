В среду, 27 октября, «Нью-Йорк» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 02:30 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

Баскетболисты «Нью-Йорка» начали регулярный чемпионат с победы над «Бостоном» (138:134), после чего провели две игры с «Орландо».

На выезде подопечные Тома Тибодо уверенно разгромили соперника (121:96), а вот у себя дома внезапно проиграли (104:110).

Несмотря на неудачу, Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 30 очков и 16 подборов. Ветеран Деррик Роуз записал на свой счет 23 очка, 5 подборов и 3 передачи.

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Также стоит выделить новичков Эвана Фурнье и Кембу Уокера, которые помогли команде выиграть две встречи в этом сезоне.

В составе «Никс» после травмы восстанавливается только Нерленс Ноэль, да и то он сохраняет шансы выйти на паркет.

«Филадельфия»

«Филадельфия» в первом матче сезона выиграла у «Нью-Орлеана» (117:97), затем уступила «Бруклину» (109:114), а накануне одолела «Оклахому» (115:103).

Во встреча с «Тандер» атаку возглавили звездный центровой Джоэл Эмбиид, набравший 22 очка, и защитник Сет Карри, настрелявший 28 баллов.

«Сиксерс» в целом доминировали на паркете, собирая больше подборов и имея лучший процент реализованных бросков — 47 процентов.

За «Филадельфию» все еще не играет скандальный Бен Симмонс, которого никак не обменяют. Также травмы залечивают Андре Драммонд, Шейк Милтон и Грант Риллер.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры не видят фаворита: победа «Филадельфии» — 1.97, победа «Нью-Йорка» — 1.97.

«Никс» на старте сезона показали себя довольно сплоченной командой. Если Рэндл и компания сыграют против «Сиксерс» так же, как они играли в двух стартовых встречах чемпионата, то они вполне способны прервать неприятную статистику в очных матчах против «Филадельфии».

Хотя сделать это будет очень сложно, ведь «Сиксерс» тоже выглядят эффектно, особенно с Эмбиидом, который, похоже, избавился от проблем с коленом.

Итак, мы ждем отчаянной перестрелки бомбардиров, поэтому наш прогноз и ставка — «тотал больше 218,5» за 1.87.