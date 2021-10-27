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    Кто победит в матче равных возможностей?

    «Нью-Йорк» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 27 октября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Нью-Йорк Никс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Филадельфия»
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    Джоэл Эмбиид
    В среду, 27 октября, «Нью-Йорк» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 02:30 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк»

    Баскетболисты «Нью-Йорка» начали регулярный чемпионат с победы над «Бостоном» (138:134), после чего провели две игры с «Орландо».

    На выезде подопечные Тома Тибодо уверенно разгромили соперника (121:96), а вот у себя дома внезапно проиграли (104:110).

    Несмотря на неудачу, Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 30 очков и 16 подборов. Ветеран Деррик Роуз записал на свой счет 23 очка, 5 подборов и 3 передачи.

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    Также стоит выделить новичков Эвана Фурнье и Кембу Уокера, которые помогли команде выиграть две встречи в этом сезоне.

    В составе «Никс» после травмы восстанавливается только Нерленс Ноэль, да и то он сохраняет шансы выйти на паркет.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» в первом матче сезона выиграла у «Нью-Орлеана» (117:97), затем уступила «Бруклину» (109:114), а накануне одолела «Оклахому» (115:103).

    Во встреча с «Тандер» атаку возглавили звездный центровой Джоэл Эмбиид, набравший 22 очка, и защитник Сет Карри, настрелявший 28 баллов.

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    • «Сиксерс» в целом доминировали на паркете, собирая больше подборов и имея лучший процент реализованных бросков — 47 процентов.

    За «Филадельфию» все еще не играет скандальный Бен Симмонс, которого никак не обменяют. Также травмы залечивают Андре Драммонд, Шейк Милтон и Грант Риллер.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры не видят фаворита: победа «Филадельфии» — 1.97, победа «Нью-Йорка» — 1.97.

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    «Никс» на старте сезона показали себя довольно сплоченной командой. Если Рэндл и компания сыграют против «Сиксерс» так же, как они играли в двух стартовых встречах чемпионата, то они вполне способны прервать неприятную статистику в очных матчах против «Филадельфии».

    Хотя сделать это будет очень сложно, ведь «Сиксерс» тоже выглядят эффектно, особенно с Эмбиидом, который, похоже, избавился от проблем с коленом.

    Итак, мы ждем отчаянной перестрелки бомбардиров, поэтому наш прогноз и ставка — «тотал больше 218,5» за 1.87.

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    «Нью-Йорк» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на баскетбол. Кто победит в матче равных возможностей?
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