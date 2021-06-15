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    «Клипперс» — «Юта». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч плей-офф НБА 15 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Юта»
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    Пол Джордж
    Во вторник, 15 июня, «Клипперс» примут «Юту» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр» начнется в 05:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клипперс»

    С трудом одолев «Даллас» в первом раунде плей-офф, уставшие баскетболисты «Клипперс» попали под раздачу в Солт-Лейк-Сити (109:112 и 111:117).

    Зато, вернувшись на «Стэйплс-центр», калифорнийцы одержали уверенную победу (132:106) и сократили отставание в серии.

    Самыми результативными у победителей стали Кавай Леонард (34 очка, 12 подборов, 5 передач) и Пол Джордж (31 очков при 6 трехочковых).

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    Также помогли команде Николя Батюм и Реджи Джексон, на счету которых по 17 баллов.

    У «Клипперс» до конца сезона выбыл Серж Ибака, получивший травму спины.

    «Юта»

    Для «Юты» недавнее поражение от «Клипперс» (106:132) стало первым в плей-офф после шести побед подряд.

    До этого подопечные Куина Снайдера проигрывали «Мемфису» (109:112), но тогда они играли без Донована Митчелла.

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    • В этот раз Митчелл был на площадке, однако по ходу встречи получил повреждение и досрочно завершил игру с 30 очками.

    Вторым по результативности у «Джаз» был Джо Инглс (19 очков), а третьим — Джордан Кларксон (14 очков при 4 трехочковых).

    Уже после матча Митчелл заявил, что чувствует себя нормально, а это значит, что в списке травмированных остается только Майк Конли.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.54, победа «Юты» — 2.50.

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    Ну что же, в этот раз от «Джаз» можно ожидать более серьезного сопротивления. Вряд ли команда Куина Снайдера вновь проиграет с таким огромным отставанием.

    Сможет ли она рассчитывать на победу? Конечно, если Леонард и Джордж сыграют пассивно. Но нам понравился их настрой в третьем поединке, поэтому полагаем, что они отдадут все силы, чтобы сравнять счет в серии. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -4,5» за 1.90.

    Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Клипперс" больше 113,5» за 1.81

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