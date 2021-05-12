В среду, 12 мая, «Голден Стэйт» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз Центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 35 побед и 33 поражений.

Подопечные Стива Керра выиграли четыре из пяти предыдущих встреч, а их последней жертвой стала «Оклахома» (136:97), которой 49 очков забросил Стеф Карри, реализовав сразу 11 трехочковых бросков.

Вторым по результативности стал Эндрю Уиггинс, набравший 18 очков, дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин — 15 очков и 13 результативных передач.

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У «Голден Стэйт» до конца сезона выбыли Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен. Также под вопросом остается участие в ближайшем матче Келли Убре, Эрика Пэскелла и Дэмиона Ли.

«Финикс»

«Финикс» расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 48 победами и 20 поражениями.

Команда Монти Уильямса позволила «Юте» уйти в небольшой отрыв, проиграв две из трех последних встреч.

Накануне «Санз» не справились с «Лейкерс» (110:123), в составе которых блистал Энтони Дэвис, набравший 42 очка. В команде из Аризоны 24 баллами отметился Кэмерон Пэйн, еще 21 балл добавил Девин Букер.

В лазарете «Финикса» находятся Абдель Надер и Кэмерон Джонсон.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.57, победа «Лейкерс» — 2.85.

«Уорриорз» неплохо себя проявили в недавних встречах, но стоит заменить, что в соперниках у них уже давно не было лидеров, к которым относятся «Санз».

Подопечные Стива Керра в мае дважды обыграли «Оклахому», по разу — «Нью-Орлеан» и «Хьюстон». Все эти команды не входят даже в топ-10 Западной конференции.

Да, «Финикс» сбавил обороты перед плей-офф. Однако откровенно сливать матчи он вряд ли будет, тем более что в этот раз его соперник будет уставшим после встречи с «Ютой». Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -4,5» за 1.82.

Также берем «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" меньше 112,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.96.