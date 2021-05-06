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    Блеснет ли «Нью-Йорк» своей элитной обороной в Денвере?

    «Денвер» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 6 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Нью-Йорк Никс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Нью-Йорк»
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    Деррик Роуз
    В четверг, 6 мая, «Денвер» примет «Нью-Йорк» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Болл-Арене», начнется в 04:00 по московскому времени. «Денвер» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    «Денвер» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 43 победы и 22 поражения.

    До начала этой недели «Наггетс» могли похвастаться победной серией из пяти матчей, но она была прервана «Лейкерс» (83:93).

    Подопечные Майка Мэлоуна реализовали лишь 44 процента бросков с игры и забросили 6 трехочковых из 24. Никола Йокич отметился 32 очками и 9 подборами, Майкл Портер добавил 19 баллов.

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    У «Денвера» до конца сезона выбыл Джамал Маррей. Также после травм восстанавливаются Монте Моррис, Уилл Бартон, Зеке Ннаджи и Пи Джей Дозьер.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 37 победами и 28 поражениями.

    «Никс» начали выездную серию 3 мая, успев победить «Хьюстон» (122:97) и «Мемфис» (118:104), но далее их ждут более серьезные оппоненты — «Денвер», «Финикс», «Клипперс» и «Лейкерс».

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    • В матче с «Гриззлиз» Джулиус Рэндл записал себе в актив 28 очков, 6 подборов и 6 передач, а Деррик Роуз набрал 25 очков.

    За «Нью-Йорк» пока не готов играть Митчелл Робинсон. Под вопросом остается выход на паркет Нерленса Ноэля.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.57, победа «Нью-Йорка» — 2.85.

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    «Никс» — самый большой сюрприз регулярного чемпионата. Никто не мог подумать, что эта команда будет бороться за плей-офф, не говоря уже о четвертом месте на Востоке.

    Подопечные Тома Тибодо добились успеха за счет надежной обороны. В среднем они пропускают меньше всех остальных команд в лиге.

    Что касается «Наггетс», то у них как раз проявляются проблемы во встречах с хорошо обороняющимися соперниками, что доказала игра против «Лейкерс». Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Йорка" с форой +5,5» за 1.85.

    С таким же коэффициентом принимается еще одна интересная ставка — «индивидуальный тотал "Денвера" меньше 109,5».

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