«Денвер»
«Денвер» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 43 победы и 22 поражения.
До начала этой недели «Наггетс» могли похвастаться победной серией из пяти матчей, но она была прервана «Лейкерс» (83:93).
Подопечные Майка Мэлоуна реализовали лишь 44 процента бросков с игры и забросили 6 трехочковых из 24. Никола Йокич отметился 32 очками и 9 подборами, Майкл Портер добавил 19 баллов.
У «Денвера» до конца сезона выбыл Джамал Маррей. Также после травм восстанавливаются Монте Моррис, Уилл Бартон, Зеке Ннаджи и Пи Джей Дозьер.
«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 37 победами и 28 поражениями.
«Никс» начали выездную серию 3 мая, успев победить «Хьюстон» (122:97) и «Мемфис» (118:104), но далее их ждут более серьезные оппоненты — «Денвер», «Финикс», «Клипперс» и «Лейкерс».
В матче с «Гриззлиз» Джулиус Рэндл записал себе в актив 28 очков, 6 подборов и 6 передач, а Деррик Роуз набрал 25 очков.
За «Нью-Йорк» пока не готов играть Митчелл Робинсон. Под вопросом остается выход на паркет Нерленса Ноэля.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.57, победа «Нью-Йорка» — 2.85.
«Никс» — самый большой сюрприз регулярного чемпионата. Никто не мог подумать, что эта команда будет бороться за плей-офф, не говоря уже о четвертом месте на Востоке.
Подопечные Тома Тибодо добились успеха за счет надежной обороны. В среднем они пропускают меньше всех остальных команд в лиге.
Что касается «Наггетс», то у них как раз проявляются проблемы во встречах с хорошо обороняющимися соперниками, что доказала игра против «Лейкерс». Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Йорка" с форой +5,5» за 1.85.
С таким же коэффициентом принимается еще одна интересная ставка — «индивидуальный тотал "Денвера" меньше 109,5».