В четверг, 6 мая, «Денвер» примет «Нью-Йорк» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Болл-Арене», начнется в 04:00 по московскому времени. «Денвер» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 43 победы и 22 поражения.

До начала этой недели «Наггетс» могли похвастаться победной серией из пяти матчей, но она была прервана «Лейкерс» (83:93).

Подопечные Майка Мэлоуна реализовали лишь 44 процента бросков с игры и забросили 6 трехочковых из 24. Никола Йокич отметился 32 очками и 9 подборами, Майкл Портер добавил 19 баллов.

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У «Денвера» до конца сезона выбыл Джамал Маррей. Также после травм восстанавливаются Монте Моррис, Уилл Бартон, Зеке Ннаджи и Пи Джей Дозьер.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 37 победами и 28 поражениями.

«Никс» начали выездную серию 3 мая, успев победить «Хьюстон» (122:97) и «Мемфис» (118:104), но далее их ждут более серьезные оппоненты — «Денвер», «Финикс», «Клипперс» и «Лейкерс».

В матче с «Гриззлиз» Джулиус Рэндл записал себе в актив 28 очков, 6 подборов и 6 передач, а Деррик Роуз набрал 25 очков.

За «Нью-Йорк» пока не готов играть Митчелл Робинсон. Под вопросом остается выход на паркет Нерленса Ноэля.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.57, победа «Нью-Йорка» — 2.85.

«Никс» — самый большой сюрприз регулярного чемпионата. Никто не мог подумать, что эта команда будет бороться за плей-офф, не говоря уже о четвертом месте на Востоке.

Подопечные Тома Тибодо добились успеха за счет надежной обороны. В среднем они пропускают меньше всех остальных команд в лиге.

Что касается «Наггетс», то у них как раз проявляются проблемы во встречах с хорошо обороняющимися соперниками, что доказала игра против «Лейкерс». Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Йорка" с форой +5,5» за 1.85.

С таким же коэффициентом принимается еще одна интересная ставка — «индивидуальный тотал "Денвера" меньше 109,5».