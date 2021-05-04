Во вторник, 4 мая, «Нью-Орлеан» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Смути Кинг-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 29 побед и 35 поражений.

Подопечные Стэна ван Ганди все еще могут попасть в плей-ин, но для этого нужно как можно качественнее сыграть в оставшихся матчах.

В четырех последних встречах «Пеликанс» одержали три победы, а накануне одолели «Миннесоту» (140:136 ОТ). Лучшими у победителей стали Зайон Уильямсон и Лонзо Болл, набравшие 37 и 33 очка соответственно.

Все прогнозы на НБА

За «Нью-Орлеан» пока не готов играть Никил Александер-Уолкер. Под вопросом остается участие в матче Джоша Харта, Диди Силвы и Стивена Адамса.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 32 победами и 32 поражениями.

Эта позиция дает подопечным Стива Керра право сыграть в плей-ин, но до завершения чемпиона еще много матчей, так что теоретически они могут вылететь из топ-10.

В конце апреля «Уорриорз» проиграли «Далласу» (103:133) и «Миннесоте» (114:126), а в начале мая успели обыграть «Хьюстон» (113:87), когда Стеф Карри набрал 30 очков, а Эндрю Уиггинс добавил еще 20.

У «Голден Стэйт» до конца сезона выбыли Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен. Рискуют не сыграть в ближайшей встрече Келли Убре, Эрик Пэскелл и Дэмион Ли.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Орлеана» — 1.96, победа «Голден Стэйт» — 2.11.

Встреча обещает быть равной, тем более что заранее сдаваться никто не планирует, учитывая нынешние турнирные задачи.

У «Пеликанс» подкупает игра Уильямсона и Болла. Если бы не травмы, то их лидерские качества, возможно, уже бы помогли команде забронировать место в плей-офф, а так приходится бороться до самого конца.

Если говорить о «Уорриорз», то во многом, если не полностью, их игра зависит от Карри. Если у него пойдет бросок, то остановить подопечных Керра очень сложно.

Впрочем, баскетбол — командный вид спорта, и, делая прогноз, рассчитывать только на Карри мы не станем, а выберем более сбалансированный на данный момент коллектив. Наша ставка — «победа хозяев».

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" меньше 118,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.84.