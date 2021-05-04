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    Как завершится первая в сезоне встреча «Нью-Орлеана» и «Голден Стэйт»?

    «Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 4 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт»
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    Зайон Уильямсон
    Во вторник, 4 мая, «Нью-Орлеан» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Смути Кинг-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 29 побед и 35 поражений.

    Подопечные Стэна ван Ганди все еще могут попасть в плей-ин, но для этого нужно как можно качественнее сыграть в оставшихся матчах.

    В четырех последних встречах «Пеликанс» одержали три победы, а накануне одолели «Миннесоту» (140:136 ОТ). Лучшими у победителей стали Зайон Уильямсон и Лонзо Болл, набравшие 37 и 33 очка соответственно.

    Все прогнозы на НБА

    За «Нью-Орлеан» пока не готов играть Никил Александер-Уолкер. Под вопросом остается участие в матче Джоша Харта, Диди Силвы и Стивена Адамса.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 32 победами и 32 поражениями.

    Эта позиция дает подопечным Стива Керра право сыграть в плей-ин, но до завершения чемпиона еще много матчей, так что теоретически они могут вылететь из топ-10.

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    • В конце апреля «Уорриорз» проиграли «Далласу» (103:133) и «Миннесоте» (114:126), а в начале мая успели обыграть «Хьюстон» (113:87), когда Стеф Карри набрал 30 очков, а Эндрю Уиггинс добавил еще 20.

    У «Голден Стэйт» до конца сезона выбыли Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен. Рискуют не сыграть в ближайшей встрече Келли Убре, Эрик Пэскелл и Дэмион Ли.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Орлеана» — 1.96, победа «Голден Стэйт» — 2.11.

    Встреча обещает быть равной, тем более что заранее сдаваться никто не планирует, учитывая нынешние турнирные задачи.

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    У «Пеликанс» подкупает игра Уильямсона и Болла. Если бы не травмы, то их лидерские качества, возможно, уже бы помогли команде забронировать место в плей-офф, а так приходится бороться до самого конца.

    Если говорить о «Уорриорз», то во многом, если не полностью, их игра зависит от Карри. Если у него пойдет бросок, то остановить подопечных Керра очень сложно.

    Впрочем, баскетбол — командный вид спорта, и, делая прогноз, рассчитывать только на Карри мы не станем, а выберем более сбалансированный на данный момент коллектив. Наша ставка — «победа хозяев».

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" меньше 118,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.84.

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