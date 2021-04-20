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    Приведет ли Яннис свою команду к победе над «Финиксом»?

    «Милуоки» — «Финикс». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 20 апреля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Финикс»
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    Яннис Адетокунбо
    Во вторник, 20 апреля, «Милуоки» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 03:00 по московскому времени. «Милуоки» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    «Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 35 матчей из 56.

    У «Бакс» вырисовывается непростой календарь: в следующих пяти играх они встретятся с «Финиксом» и дважды с «Филадельфией», после чего попробуют свои силы против «Атланты» и «Шарлотт», ведущих борьбу за плей-офф.

    Накануне подопечные Майка Буденхольцера проиграли «Мемфису» (115:128). Хорошей новостью стало возвращение в строй Янниса Адетокунбо, набравшего 28 очков и сделавшего 11 подборов. Крис Миддлтон добавил 16 очков и 10 передач.

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    Среди травмированных у «Милуоки» значится только Донте Дивинченцо, но и он сохраняет шансы сыграть.

    «Финикс»

    «Финикс» расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 40 победами и 16 поражениями.

    Перед встречей с «Сан-Антонио» баскетболисты «Санз» выиграли 11 матчей из 12, так что мало кто предполагал, что они уступят «Сперс» 85:111.

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    • Это была одна их тех немногих ночей, в которой команда Монти Уильямса реализовала только 40 процентов бросков с игры и забросила 6 трехочковых из 27.

    Подтверждением неудачной игры «Финикса» стало то, что самым результативным с 17 очками стал резервный игрок Джевон Картер, тогда как Девин Букер отметился лишь 15 баллами.

    У «Санз» после травмы восстанавливается только форвард Абдель Надер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.63, победа «Финикса» — 2.70.

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    С игроками «Санз» случилось что-то странное в игре против «Сан-Антонио». Они понесли худшее поражение в сезоне, поскольку набрали всего 85 очков.

    В начале новой недели, как нам кажется, они сделают все, чтобы реабилитироваться, тем более что «Бакс» вряд ли будут готовы выложиться на 100 процентов перед двухсерийными разборками с «Филадельфией».

    У Монти Уильямса хватает больших и качественно играющих в обороне баскетболистов, чтобы замедлить Янниса, так что мы ждем упорной борьбы. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой +5,5» за 1.76.

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