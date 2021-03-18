В четверг, 18 марта, «Даллас» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Даллас» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 побед и 18 поражений.

«Маверикс» вернулись в борьбу за попадание в плей-офф, выиграв семь из десяти последних поединков. Однако они проиграли два из трех предыдущих матчей, что немного настораживает их болельщиков.

Накануне подопечные Рика Карлайла уступили как раз «Клипперс» (99:109). Они реализовали 49 процентов бросков и забросили 17 трехочковых, чего не хватило для итогового успеха. Лука Дончич оформил трипл-дабл из 25 очков, 10 подборов и 16 передач, а Кристапс Порзингис записал себе в актив 22 балла и 7 подборов.

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У «Даллас» после травм восстанавливаются Джеймс Джонсон и Дуайт Пауэлл.

«Клипперс»

«Клипперс» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 победами и 15 поражениями.

В десяти последних матчах калифорнийцы потерпели шесть поражений и теперь отстают от лидирующей «Юты» на три с половиной победы.

После поражения от «Нью-Орлеана» (115:135) команда Тайрона Лю обыграла «Даллас» (109:99). Сразу семь игроков в составе победителей набрали 10 или больше баллов, а самым результативным стал Кавай Леонард с 22 очками, 8 подборами, 7 передачами и 4 перехватами.

Среди травмированных у «Клипперс» значатся Серж Ибака, Джей Скрабб и Патрик Беверли.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Клипперс» — 1.78, победа «Далласа» — 2.38.

Кавай Леонард привел калифорнийцев к победе в первой встрече с «Маверикс», но смогут ли нестабильные подопечные Тайрона Лю повторить свой успех?

Нам кажется, что в этот раз им придется сложнее. Да, в составе «Далласа» почти никто не представляет серьезную угрозу, кроме Дончича и Порзингиса, однако хозяева точно будут более сконцентрированными и учтут недавние ошибки.

Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой +3,5» за 1.87.

Также ждем от «Маверикс» куда лучшей результативности, поэтому берем «индивидуальный тотал "Далласа" больше 112,5» за 1.91.