«Мемфис»
«Мемфис» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 16 побед и 16 поражений.
В пяти последних матчах подопечные Тейлора Дженкинса одержали три победы, в том числе над «Клипперс» (122:94) и «Вашингтоном» (125:111).
На перерыв «Гриззлиз» ушли после обидного поражения от «Милуоки» (111:112). Самым результативным стал Джа Морант, набравший 35 очков.
После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Грейсон Аллен и Джарен Джексон.
«Вашингтон»
«Вашингтон» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 14 победами и 20 поражениями.
Команда Скотта Брукса тоже одержала три победы в пяти последних матчах, одолев в том числе «Денвер» (112:110) и «Клипперс» (119:117).
В игре с «Клипперс» Брэдли Бил набрал 33 очка, а Расселл Уэстбрук максимально приблизился к трипл-даблу — 27 очков, 11 передач и 9 подборов.
У «Вашингтона» травмы залечивают Иш Смит и Томас Брайант.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Мемфиса» — 1.59, победа «Вашингтона» — 2.25.
Недавняя встреча этих команд завершилась уверенным триумфом «Гриззлиз», но мы бы не стали заранее хоронить «Уизардс».
Столичная команда тогда провалила только вторую четверть, поэтому способна исправиться, тем более что Бил и Уэстбрук сейчас играют стабильно.
Да, «Мемфис» может выиграть повторно, но нам кажется, что в этот раз гости навяжут борьбу. Наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой +3,5» за 1.87.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Вашингтона" больше 115,5» за 1.79. Раз уж в проигранном матче они набрали 111 очков, то теперь просто обязаны улучшать результативность.