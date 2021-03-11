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    Возьмет ли «Вашингтон» реванш у «Мемфиса»?

    «Мемфис» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 11 марта 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Мемфис Гриззлиз Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Вашингтон»
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    Брэдли Бил
    В четверг, 11 марта, «Мемфис» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мемфис»

    «Мемфис» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 16 побед и 16 поражений.

    В пяти последних матчах подопечные Тейлора Дженкинса одержали три победы, в том числе над «Клипперс» (122:94) и «Вашингтоном» (125:111).

    На перерыв «Гриззлиз» ушли после обидного поражения от «Милуоки» (111:112). Самым результативным стал Джа Морант, набравший 35 очков.

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    После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Грейсон Аллен и Джарен Джексон.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 14 победами и 20 поражениями.

    Команда Скотта Брукса тоже одержала три победы в пяти последних матчах, одолев в том числе «Денвер» (112:110) и «Клипперс» (119:117).

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    • В игре с «Клипперс» Брэдли Бил набрал 33 очка, а Расселл Уэстбрук максимально приблизился к трипл-даблу — 27 очков, 11 передач и 9 подборов.

    У «Вашингтона» травмы залечивают Иш Смит и Томас Брайант.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Мемфиса» — 1.59, победа «Вашингтона» — 2.25.

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    Недавняя встреча этих команд завершилась уверенным триумфом «Гриззлиз», но мы бы не стали заранее хоронить «Уизардс».

    Столичная команда тогда провалила только вторую четверть, поэтому способна исправиться, тем более что Бил и Уэстбрук сейчас играют стабильно.

    Да, «Мемфис» может выиграть повторно, но нам кажется, что в этот раз гости навяжут борьбу. Наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой +3,5» за 1.87.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Вашингтона" больше 115,5» за 1.79. Раз уж в проигранном матче они набрали 111 очков, то теперь просто обязаны улучшать результативность.

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    Прогноз и ставка на матч «Мемфис» — «Вашингтон» 11.03.2021 в 04:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.87.
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